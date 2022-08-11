金與正控南韓空飄氣球帶來疫情 犯違反人道罪

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（中央社首爾11日綜合外電報導）北韓官方宣稱抗疫「勝利」之際，領導人金正恩的強勢胞妹金與正指控南韓方面空飄來帶有病毒的氣球，導致北韓COVID-19疫情爆發且犯下違反人道罪，她警告北韓正考慮祭出報復。

法新社報導，北韓當局先前表示，鄰近兩韓邊界的「外來事物」造成北韓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，但南韓駁斥這項指控。

南韓國會2020年底修法通過，禁止民眾在兩韓邊界散布反北韓傳單，但近年來南韓相關團體人士仍將裝有宣傳單子和美元的氣球投放飛過邊界，平壤當局長年以來對此表達抗議。

北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩胞妹金與正今天將國內疫情歸咎於南韓的投放氣球舉措，聲稱他們犯了「違反人道罪」。

報導指出，金與正表示許多國家與世界衛生組織（WHO），都已承認「透過接觸受污染物體散播傳染病的危險性」。

她指出：「南韓發放傳單、金錢、單薄的小冊子還有其他物品到我們這個地區，令人憂心忡忡。」

金與正警告，平壤當局正考慮「強烈報復因應」，還說如果南韓方面持續飄來氣球，「我們要根除不是只有病毒而已，還會消滅南韓當局」。

對於金與正指稱南韓對北韓空飄傳單「投放新型冠狀病毒」，導致北韓疫情爆發。南韓統一部表示，對於這種沒有根據的說法表示「遺憾」。

統一部透過聲明指出：「對於北韓一再對新型冠狀病毒傳播途徑提出毫無根據的主張，以及發表非常不尊重和威脅性的言論，我們強烈表達遺憾。」

北韓在過去近兩週期間沒有通報新增病例後，金正恩宣布抗疫已贏得「耀眼勝利」，下令解除5月實施的最大規模抗疫措施。

但就連金正恩本人也疑似曾經染疫，金與正透露金正恩「在抗疫期間一度發高燒，但因為他心繫人民，一刻都不能倒下」。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）1110811