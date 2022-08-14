菲中將重啟鐵路貸款計畫協商 談海巡單位合作

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（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓交通部今天表示，菲國交通部長包蒂斯塔和中國駐菲大使黃溪連同意，將重啟北京提供貸款的鐵路建設計畫協商，雙方也談到菲律賓海巡隊和中國海警的熱線溝通與合作。

菲國交通部在臉書貼文表示，包蒂斯塔（Jaime Bautista）和黃溪連11日在中國大使館舉行兩人首次正式會議，雙方同意重啟中國提供貸款的鐵路建設計畫協商。

這幾項計畫包括菲律賓國家鐵路南線長途計畫（南北通勤鐵路）、蘇比克-克拉克鐵路及菲國南部的民答那峨鐵路建設計畫。

菲國交通部表示，北京當局對這些計畫的資金支持「將有助於強化雙邊關係，增進菲中夥伴關係」。

菲中鐵路計畫相關協商始於2018年。菲國交通部次長查維斯（Cesar Chavez）7月中旬表示，由於北京未採取行動回應前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府的資金請求，3項計畫的發展援助協議視為撤銷，將在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任內重新協商。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，杜特蒂任內，菲律賓已向中國貸款11億美元（約新台幣330億元）。

包蒂斯塔和黃溪連11日也談到數項菲中海上合作計畫，包括菲律賓海巡隊和中國海警的熱線溝通（hotline communication）與法律事務合作；海上交通安全、渡輪安全的可能合作；海上搜救諒解備忘錄，以及海事治理、安全監管和船舶安全檢查能力建置。

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菲律賓、中國、台灣、越南等各方聲索南海主權下，菲中南海糾紛頻傳。杜特蒂任內因南海爭端，向北京提出至少231次外交抗議。

菲律賓海巡署3月通報，一艘中國海警船在黃岩島海域、距菲國巡邏艇約19.2公尺處近距離活動，違反國際海上避碰規則。馬尼拉當局4月還召見中國駐菲大使館高級官員，抗議中國海警船3月騷擾一艘在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究的台灣勵進研究船。（編輯：林憬屏）1110814