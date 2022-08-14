更多編輯台推薦新聞：
神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境
生活

神父劉一峰資源回收場助弱勢 輔大生藝術作品美化環境

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
高雄前金建案施工周邊7棟成危樓疏散20人 市府將助求償
首頁 / 國際

菲中將重啟鐵路貸款計畫協商 談海巡單位合作

2022/8/14 20:42（8/14 21:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
菲律賓交通部長包蒂斯塔（左）11日會見中國駐菲大使黃溪連（右），雙方同意重啟北京提供貸款的鐵路建設計畫協商。（圖取自facebook.com/DOTrPH）
菲律賓交通部長包蒂斯塔（左）11日會見中國駐菲大使黃溪連（右），雙方同意重啟北京提供貸款的鐵路建設計畫協商。（圖取自facebook.com/DOTrPH）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳妍君馬尼拉14日專電）菲律賓交通部今天表示，菲國交通部長包蒂斯塔和中國駐菲大使黃溪連同意，將重啟北京提供貸款的鐵路建設計畫協商，雙方也談到菲律賓海巡隊和中國海警的熱線溝通與合作。

菲國交通部在臉書貼文表示，包蒂斯塔（Jaime Bautista）和黃溪連11日在中國大使館舉行兩人首次正式會議，雙方同意重啟中國提供貸款的鐵路建設計畫協商。

這幾項計畫包括菲律賓國家鐵路南線長途計畫（南北通勤鐵路）、蘇比克-克拉克鐵路及菲國南部的民答那峨鐵路建設計畫。

菲國交通部表示，北京當局對這些計畫的資金支持「將有助於強化雙邊關係，增進菲中夥伴關係」。

菲中鐵路計畫相關協商始於2018年。菲國交通部次長查維斯（Cesar Chavez）7月中旬表示，由於北京未採取行動回應前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府的資金請求，3項計畫的發展援助協議視為撤銷，將在現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）任內重新協商。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，杜特蒂任內，菲律賓已向中國貸款11億美元（約新台幣330億元）。

包蒂斯塔和黃溪連11日也談到數項菲中海上合作計畫，包括菲律賓海巡隊和中國海警的熱線溝通（hotline communication）與法律事務合作；海上交通安全、渡輪安全的可能合作；海上搜救諒解備忘錄，以及海事治理、安全監管和船舶安全檢查能力建置。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

菲律賓、中國、台灣、越南等各方聲索南海主權下，菲中南海糾紛頻傳。杜特蒂任內因南海爭端，向北京提出至少231次外交抗議。

菲律賓海巡署3月通報，一艘中國海警船在黃岩島海域、距菲國巡邏艇約19.2公尺處近距離活動，違反國際海上避碰規則。馬尼拉當局4月還召見中國駐菲大使館高級官員，抗議中國海警船3月騷擾一艘在菲律賓海域進行台菲聯合海洋研究的台灣勵進研究船。（編輯：林憬屏）1110814

杜特蒂
傳莫斯科徵召囚犯作戰 英稱俄已組建新地面部隊 配合美國制裁 菲律賓取消購買俄羅斯直升機訂單
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族