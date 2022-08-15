毒品安全注射合法化遇社會政治難題 加州州長躊躇

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（中央社記者周世惠舊金山14日專電）加州州長紐松是下屆美國總統的傳聞人選之一，他將面臨政治生涯一個重要決定，是否讓「毒品安全注射站」合法化，以對抗用藥過量的加州社會問題。

加州議會8月10日通過一項新提案，允許政府在舊金山、奧克蘭與洛杉磯設立公共的毒品安全注射站，支持者認為這將減少吸毒過量致死的問題，批評者認為這會讓毒癮正常化。

名為SB57法案的提案人是來自舊金山的州議會議員魏尼（Scott Wiene），他表示，「毒癮是健康而非犯罪的議題」，並於2020年12月把法案送入州議會。

加州議會上周表決通過這項法案後，加州州長紐松（Gavin Newsom）有12天的時間決定是否簽署這項法案成為法律。2018年前加州州長布朗（Jerry Brown）否決了類似的法案。

毒品安全注射站是現場有醫護社工、清潔設備和規勸戒毒規範的「合法」吸毒場所。吸毒過量在加州是一種「失控的流行病」。根據統計自2020年起至今，舊金山至少有1649人死於用藥過量，約為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病故人數的兩倍。

類似毒品安全注射站的做法在加拿大和歐洲行之有年，而紐約去年起有兩個站開始運行。之前擔任警官的現任紐約市長亞當斯（Eric Adams）正考慮讓毒品安全注射站延長為24小時開放。

儘管紐松非常擅長領導爭議性話題，舉凡同性婚姻到大麻合法化、廢除死刑、再到全美最嚴格的槍枝安全法、以及讓加州成為墮胎權的避難地；不過，是否允許加州人在受控的環境中公然注射或吸毒的測試計畫，知情人士透露紐松很遲疑。

「舊金山紀事報」今報導，沙加緬度州立大學（Sacramento State University）政治學教授納爾德 （Kim Nalder）說，毒品安全注射站似乎正是紐松會支持的前衛理念。納爾德表示，加州人期待紐松做出反主流的行動，以超前全美其他州，因此更多大膽的行動不會傷害紐松，而是代表紐松的部分形象。

納爾德認為，如果紐松能夠對毒品安全注射站如何挽救生命、減少出動救護車或節省公共資金做出有效論述，就有機會成為先鋒並獲得讚譽。

2004年紐松上任舊金山市長後，合法化同婚權，市政府前排了長長的隊伍，歡欣鼓舞的愛侶取得以往認為一輩子都拿不到的結婚證書。2015年同性婚姻在全美合法化。

根據蓋洛普調查，2004年大約42%美國人支持同性婚姻，2022年，支持比例提高至71%，包括大多數共和黨人。

另外，2016年，紐松擔任加州副州長領導加州大麻合法化，成為美國支持合法大麻的高知名度官員之一。

然而，長期協助共和黨的前黨工米勒（Tim Miller）認為，大麻合法化會受到選民歡迎，但是允許針劑毒品合法化是兩回事。

米勒說，加州開放毒品安全注射站可能損及紐松在全美的聲譽，一旦在舊金山公共場所出現的吸毒場景登上美國電視畫面，紐松會被描繪成「支持毒品」的州長。

紐松數月來頻頻提高他的全美知名度，他在佛羅里達州刊登廣告，與有意參選2024年美國總統的佛州共和黨籍州長迪尚特 （Ron DeSantis）尖銳對立。紐松也常在前美國總統川普的社群媒體上發言。紐松的支持者認為，紐松大聲疾呼、捍衛民主黨的價值觀。

現任美國總統拜登的民調直落，民主黨內仍在物色2024年的總統人選。紐松雖曾對媒體表明他沒有要參選總統，但他對共和黨人的高調態度給予外界一些想像空間。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）舊金山灣區電視台報導，如果該法案經紐松簽署成為法律，舊金山、奧克蘭和洛杉磯的毒品安全注射站將試營運5年至2028年1月。（編輯：韋樞）1110815