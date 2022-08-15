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紐西蘭再派120人赴英 訓練烏克蘭士兵

2022/8/15 15:38
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（中央社威靈頓15日綜合外電報導）紐西蘭政府今天宣布，將派遣120名軍事人員前往英國，協助訓練烏克蘭前線士兵。

路透社報導，紐西蘭將派出兩組步兵訓練團前往英國，協助烏兵掌握有效作戰的核心技能，包括武器操作、戰場急救及作戰守則等技能。

紐西蘭政府聲明，約800名烏兵將在英國國防部未公開的4個基地中的一個進行訓練，而紐西蘭士兵並不會前往烏克蘭作戰。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在記者會宣布這項計畫，並說：「我們一向很明確表示，公然攻擊一國主權，並造成無辜百姓死亡，是令人無法容忍的錯誤行為。我方將繼續對此以非語言方式譴責，並提供關鍵支援。」

她強調，紐西蘭士兵不曾也不會直接參與烏克蘭戰事。

今年5月，30名紐西蘭軍事人員完成了對烏軍的砲彈操作訓練。

俄羅斯在2月24日入侵南方鄰國烏克蘭，紐西蘭對此展開一系列行動回應，這次的部署計畫也是行動的一環，紐西蘭另外還提供紐幣4000萬（約新台幣7億7000萬元）的金援，並制裁840名個人和實體。

俄羅斯稱其對烏克蘭的干預是「特殊軍事行動」，旨在將烏國去軍事化。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110815

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