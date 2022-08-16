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傳中國憂口蹄疫暫停進口肉品 澳紐：正常清關

2022/8/16 11:41
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（中央社雪梨/威靈頓16日綜合外電報導）澳洲和紐西蘭今天表示，他們獲悉中國媒體報導北京當局禁止進口澳紐兩國肉品一事，不過他們並未收到任何官方通知，貨運也一直在正常清關。

「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）指出，有中國媒體報導，由於擔心口蹄疫，中國可能暫停進口澳洲和紐西蘭的農產品，特別是肉品。

澳洲農業部發言人透過電子郵件聲明表示：「我們知道有傳言。澳洲駐北京大使館已與中國海關總署聯繫，並沒有正式的通知發出。」

紐西蘭初級產業部市場准入事務主管安斯沃斯（Steve Ainsworth）表示，出口活動持續正常進行。

他透過聲明表示：「我們已問過中國有關當局，包括透過駐中國的大使館職員。詢問結果證實紐西蘭產品持續在邊境通關。」

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路透社報導，澳洲和紐西蘭的牲畜都未傳出任何口蹄疫病例，但在印尼熱門度假勝地峇里島（Bali）發現口蹄疫病毒後，兩國都在採取額外生物安全預防措施。

口蹄疫是一種具有高度傳染性的動物疾病，影響牛隻、綿羊、山羊和豬隻等，但不會對人類構成威脅。澳洲政府製作模型預測，國內若爆發大規模口蹄疫疫情，估計恐帶來規模約800億澳元（約新台幣1.7兆元）的直接經濟影響。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110816

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