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日本土石流釀27死 遺族告發熱海市長涉過失致死

2022/8/16 16:50
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本熱海市去年7月發生造成27人死亡的大規模土石流災害，事發逾1年，罹難者遺族今天告發熱海市長涉業務過失致死，主張為了查明事故真相，有必要對市長進行徹底搜查。

熱海市伊豆山地區2021年7月3日發生嚴重土石流災情，截至今年7月3日總計造成27人死亡（包括與災害相關的死者數），仍有1人下落不明。

共同社報導，犧牲者遺族等4人今天向熱海警署告發熱海市長齊藤榮涉業務過失致死罪，理由是他明知在土石流起點附近持續進行違法的「盛土」作業，不僅未能撤除危險，連災害發生當天也未盡到疏散下游居民，通知他們離家避難的義務，最終釀成27人死亡慘劇。

盛土是指在較低處或山坡地填土堆高，作成平坦地面或高於四周的一種造地工程或土堆。

告發人認為，為了查明事故真相，有必要對市長進行徹底搜查。

這起研判因「盛土」造成日本前所未見的「人禍」，最終發展到居民對允許「盛土」存在的行政高層提訴的罕見事態。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110816

齊藤榮
日本熱海土石流週年 遺族擬向地方政府提訴賠償
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