菲律賓進口糖爭議 農業及糖業監管官員下台

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（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）菲律賓政府近日爆發總統小馬可仕上台後首起爭議。繼農業部次長塞巴斯汀未經小馬可仕授權，擅自批准進口30萬公噸糖而引咎辭職後，糖業監管局長謝拉菲卡也請辭獲准。

這起爭議起源於菲律賓糖業監管局（SRA）近日發表聲明指出，國內糖供應短缺，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已簽署命令，同意進口30萬公噸糖。不過，菲國新聞部長安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）10日否認小馬可仕曾簽署這項命令。

小馬可仕目前兼任菲國農業部長。糖業監管局公布的文件顯示，命令簽署者為時任農業部次長塞巴斯汀（Leocadio Sebastian）而非小馬可仕。

塞巴斯汀雖表示根據糖業監管局、統計署和國家經濟發展局（NEDA）數據，菲國糖供應量「迅速減少」，他才簽署這項命令，但仍因未獲授權行事而引咎辭職。

菲律賓新聞社（PNA）報導，塞巴斯汀說，數據顯示，菲國糖年均供應短缺量約為53萬公噸，其中粗糖短缺20.3萬公噸、精糖短缺33.2萬公噸。供應短缺原因包括生產力低、農地規模小、製糖效率低和化學肥料價格高漲等。

繼塞巴斯汀後，另一名簽署糖進口令官員、糖業監管局董事貝爾川（Roland Beltran）14日因「健康因素」請辭；謝拉菲卡（Hermenegildo Serafica）今天也請辭獲准。

馬尼拉時報（Manila Times）報導，菲律賓精糖售價自2月的每公斤57披索，8月飆漲到逾100披索（約新台幣54元）。

菲律賓糖生產商聯合會會長拉馬塔（Manuel Lamata）13日告訴美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）：「我們想知道國內到底有多少糖庫存，調查製糖廠、有倉庫的貿易商。」

拉馬塔說：「謝拉菲卡在保護、幫助糖囤積者，因為他拒絕展開調查，他存住這些糖以圖利貿易商。這應該被制止。」

菲律賓參眾兩院已分別對糖進口爭議展開調查。參議院議長朱比瑞（Juan Miguel Zubiri）說，業內人士指控，菲國糖進口存在回扣問題，每袋糖回扣金額「最低50披索，最高達100披索」。

朱比瑞表示，他請求參議院同僚展開調查，查明這起爭議真相，以及是否需對涉案人員提起告訴。（編輯：陳惠珍）1110816