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反川普輸掉共和黨初選 美眾議員麗茲考慮參選總統

2022/8/18 00:45
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國聯邦眾議員麗茲．錢尼今天在共和黨黨內初選敗北，由於她高舉反前總統川普的大旗，因此她的落敗被視為川普的勝利。她在失利後表示，她將在未來幾個月內決定是否參選總統。

麗茲．錢尼（Liz Cheney）現年56歲，為美國懷俄明州聯邦眾議員，是共和黨籍前副總統錢尼（Dick Cheney）的長女，在黨內地位一度崇高，向來猛烈批評川普。

但她今天在共和黨黨內懷俄明州眾議員初選，敗給了川普力挺的參選人哈吉曼（Harriet Hageman），這被視為川普及他支持者的一大勝利。

麗茲．錢尼在初選失利後告訴美國國家廣播公司（NBC）節目 「今日秀」（Today），她將不惜一切代價，確保不再讓川普重回白宮，而她正考慮參選美國總統。

在「今日秀」主持人問及是否參選總統時，麗茲．錢尼回答說：「這是我正在考慮之事，我將在未來幾個月內作出決定。」

此外，麗茲．錢尼也抨擊：「我認為，共和黨現今情況非常糟糕。這個政黨…擁抱了川普，接受了對他的個人崇拜。」（譯者：陳正健）1110818

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