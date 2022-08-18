愛沙尼亞移除蘇聯紀念碑 遭俄駭客大規模網攻

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（中央社維爾紐斯18日綜合外電報導）愛沙尼亞今天宣布擊退「自2007年以來最大模網路攻擊」。當局16日在俄羅斯裔人口為主的納爾瓦鎮移除蘇聯時期紀念碑。俄羅斯駭客組織Killnet宣稱網攻是他們的傑作。

路透社報導，Killnet昨天透過通訊軟體Telegram發文稱，愛沙尼亞200多個政府和私人機構網站無法連線，包括線上公民身分辨識系統等，都是組織所為。

不過，愛沙尼亞政府官員今天表示，這起網攻影響有限。

經濟事務與通訊部次長易維斯（Luukas Ilves）在推特發文指出：「昨天，愛沙尼亞遭遇自從2007年以來最大規模網路攻擊。」

「除了部分短暫而且影響不大的例外狀況，所有網站全天候維持可連線狀態。這場攻擊在愛沙尼亞大致上沒有被人察覺到。」

易維斯提到6月間立陶宛也遭遇類似網攻，而愛沙尼亞的網攻發生於原本在納爾瓦鎮（Narva）公開展示的蘇聯Tu-34坦克紀念碑16日被移進博物館後。

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愛沙尼亞2007年遭遇針對政府和私人網站大規模攻擊後，致力於提升網路安全。當局將那次網攻歸咎於俄羅斯不滿愛沙尼亞拆除首都塔林（Tallinn）一處廣場上的蘇聯紅軍紀念碑。

愛沙尼亞政府以俄羅斯試圖分化愛沙尼亞社會、當地緊張情勢升高為由，16日下令迅速移除納爾瓦鎮所有公開展示的蘇聯時期紀念物。納爾瓦鎮大部分當地人說俄語。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110818