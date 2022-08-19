西班牙農地發現新巨石陣 為歐洲最大巨石遺址之一

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（中央社馬德里18日綜合外電報導）考古學家今天向法新社表示，考古團隊在西班牙南部發現由超過500個立石組成的巨石陣，為歐洲最大的巨石陣之一。

法新社報導，新發現的巨石陣占地600公頃，組成岩石高度介在1至3公尺之間，遺址位於西班牙及葡萄牙邊界最南端維爾瓦省（Huelva）的拉托－拉賈內拉農地（La Torre-La Janera）。

該農地鄰近瓜迪亞納河（Guadiana River），原為酪梨農園預定地。

地方當局在核發農地種植許可前，要求針對該地潛在的考古價值進行調查，才意外發現該巨石陣。

維爾瓦大學（Huelva University）研究員林納瑞斯（Jose Antonio Linares）說：「這是伊比利半島最大、組成岩石種類最多元的巨石陣。」

他表示，拉托－拉賈內拉遺址內最古老的巨石陣可能豎立於公元前6000年至5000年間後半期。

考古團隊在遺址內發現各種類型的大量巨石，包括立石、石棚、石墩及棺材形狀的石櫃等多種巨石建築。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳昱婷）1110819