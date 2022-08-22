德國總理蕭茲不滿意度創新高 逾6成民眾批領導無方

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民調機構Insa為「週日畫報」所做的調查顯示，約有2/3德國民眾對總理蕭茲（圖）和其派系同盟的施政表現不甚滿意。（圖取自twitter.com/Bundeskanzler）

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（中央社柏林21日綜合外電報導）根據今天發布的一項調查，約有2/3德國民眾對總理蕭茲和其派系同盟的施政表現不甚滿意；蕭茲政府自去年12月上任以來面臨了一場又一場的危機。

根據民調機構Insa為「週日畫報」（Bild am Sonntag）所做的調查，僅25%德國民眾認為執政的社會民主黨（SPD）施政表現良好，低於3月的46%。

相較之下，有62%德國民眾認為蕭茲（Olaf Scholz）表現很糟，創下其就任總理以來的新高。而在3月調查中，這項數字僅為39%。在前任執政聯盟中，蕭茲是資深保守派領袖梅克爾 （Angela Merkel）的副手。

打從上任以來，蕭茲必須處理烏克蘭戰爭、能源危機、通膨飆升以及目前正面臨的乾旱，凡此種種都將歐洲最大經濟體德國推向經濟衰退的邊緣。批評者指責他領導無方。

此外，Insa調查顯示，蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）支持率僅為19%，遠遠落後在野的保守派和執政聯盟中的較小政黨綠黨（Greens），也低於社民黨在去年聯邦選舉中所獲得的25.7%支持率。

約有65%德國民眾對三方聯合政府的整體工作表現不滿意。3月時，這項數字為43%。

這項民調進行時間，正是蕭茲經歷多事一週之後。

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