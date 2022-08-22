蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）女兒達利亞20日晚間在莫斯科郊外疑遭汽車炸彈攻擊喪命，熟人說她當時開的車是父親的，杜金可能才是對方企圖攻擊的目標。

綜合英國廣播公司（BBC）和路透社報導，29歲的達利亞（Darya Dugina）是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）盟友杜金的女兒。俄羅斯媒體報導稱達利亞大致支持父親的想法，她曾出現在國營電視台節目中，支持俄羅斯在烏克蘭的行動。

俄羅斯調查委員會說，達利亞的座車在大維亞焦梅村（Bolshiye Vyazemy）附近路上爆炸起火，達利亞當場死亡。調查人員說，爆炸裝置是被安裝在車子下方。法醫和爆炸專家仍在調查中。

父女兩人當晚參加莫斯科附近的慶典活動，號稱是愛好藝術人士的家族活動，杜金在活動上演講。父女倆原本預定一起搭車離開，但據報杜金最後一刻突然決定各自離開。

通訊平台Telegram上相關畫面似乎顯示，杜金神情震驚地看著燃燒中的車輛，當時消防車趕到現場。

烏克蘭官員駁斥烏方涉案的指控。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）說：「烏克蘭當然與此事無關，因為我們不是犯罪國家，俄羅斯聯邦才是，我們更不是恐怖主義國家。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在Telegram發文中說，若發現烏克蘭與此案有任何關係，將等同「國家恐怖主義」。

俄國極端民族主義理論家杜金的女兒達利亞20日晚間疑遭汽車炸彈襲擊喪命，調查人員現場蒐證。（俄羅斯聯邦偵查委員會via美聯社）

●杜金何許人？

60歲的杜金長久以來主張將所有講俄語的地區和其他一些地區統一建立成一個遼闊的新俄羅斯帝國，他認為這個帝國應包括烏克蘭。

杜金在1997年的著作「地緣政治基礎：俄羅斯的地緣政治未來」（The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia）中，猛烈批評美國在歐亞大陸的影響力，並呼籲俄羅斯重建自身在區域的權威，主張打破其他國家的領土界線。

這本書被列為軍人教科書之一，但沒有跡象顯示杜金曾直接影響俄羅斯外交政策。

杜金對蒲亭的影響程度一直受外界揣測，有些俄羅斯觀察人士稱他的影響力很大，稱他為「蒲亭智囊」，但也有不少人認為影響力極小。他在克里姆林宮沒有任職。

美國2015年對杜金祭出制裁，指控他「負責或共謀威脅和平、安全、穩定或烏克蘭主權或領土完整的行動或政策」。

美國財政部在3月的一項聲明中表示，他的「歐亞青年聯盟」（Eurasian Youth Union）積極招募具有軍事和實戰經驗的人員，代表烏克蘭東部自行宣告獨立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）作戰。

美國財政部說，杜金掌控一個名為Geopolitica的網站，作為俄羅斯極端民族主義者散布不實訊息以及針對西方和其他受眾的宣傳平台。

「俄羅斯日報」（Rossiyskaya Gazeta）網站2015年引述杜金說法報導，他被列入美國制裁名單「史無前例」，原因是參與「沒有違反任何法律的知識分子活動」。

路透社記者根據他創立的「國際歐亞運動」（International Eurasian Movement）網站所列地址寄發電郵提問，但他未立即回應置評。

杜金主張將所有講俄語的地區和其他一些地區統一建立成新俄羅斯帝國。（Moscow News Agency/Handout via 路透社）

●政治運動

杜金1997年的書提高了他的知名度。在1990年代初期，他與人共同創立了「民族布爾什維克黨」（National Bolshevik Party），強烈支持反中間派觀點，旗幟主要是紅色，中心有一把黑色的錘子和鐮刀。

杜金離開民族布爾什維克黨大約10年後，這個黨2007年被列為「極端組織」，俄羅斯禁止活動。

杜金持續發起多項政治和社會運動，著重有關歐亞大陸未來的堅定反西方思想。

杜金曾短暫擔任「帝都電視台」（Tsargrad TV）的總編，這個親克里姆林宮的東正教頻道為富商馬洛費耶夫（Konstantin Malofeev）所有。馬洛費耶夫2014年遭到美國和歐洲聯盟（EU）制裁，被控資助在烏克蘭作戰的親俄分離主義分子，但他否認。

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杜金5月在Tsargrad的網站上寫道，俄羅斯在烏克蘭的「特別軍事行動」需要立即「愛國重組」。他寫說，必須建立一個「全新、不朽、真實及影響深遠的俄羅斯」來吸引烏克蘭人民。

他寫道：「烏克蘭可以成為其中不可或缺的基本一分子。烏克蘭人必須明白，我們是在邀請他們創造這個全新的強權。除了白俄羅斯人、哈薩克人、亞美尼亞人，還有亞塞拜然人和喬治亞人，以及所有那些不僅曾經和現在與我們同在，而且將來也會同在的所有人。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110822