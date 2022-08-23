芬蘭成俄遊客中繼站 機場停車場擠滿俄車牌豪車

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（中央社赫爾辛基23日綜合外電報導）掛著俄羅斯車牌的保時捷、賓利等各式豪車停滿赫爾辛基（Helsinki）機場停車場，芬蘭儼然已經成為俄國觀光客前往歐洲的重要中繼站。

法新社報導，自從莫斯科入侵烏克蘭後，歐洲聯盟禁止俄國航班進入領空，迫使想要前往歐洲的俄國人必須開車橫越邊境，或是搭乘非西方國家營運的航班，迂迴前往目的地。

自從俄國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制在7月解禁後，俄國出遊人數呈現爆發性成長，但同時歐洲的反對聲浪也持續升高，不歡迎俄國觀光客在戰爭持續開打的情況下到訪。

在赫爾辛基機場的停車場快速繞一圈，就能發現就算沒有上百輛也絕對有數十輛掛著俄國車牌的豪奢車種，包括最新的賓士S-class，以及保時捷911 Turbo S。

芬蘭旅客希爾沃寧（Jussi Hirvonen）離開車庫後說：「我感覺很難以理解。在烏克蘭的情況解除之前，我希望它們不要出現在這裡。」

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）告訴法新社，芬蘭已經成為俄國觀光客的「過境國」，「赫爾辛基機場現階段出現很多俄國觀光客」。

由於愈來愈多人不滿俄國人在侵犯烏克蘭的同時還出國觀光，芬蘭上週表示，自9月1日起，將把對俄國觀光客核發的簽證數量縮減至目前的10%。

不過，由於申根區免簽，俄國人仍繼續持其他歐盟國家發放的簽證入境芬蘭。

哈維斯托表示：「他們持許多不同國家核發的申根簽證來到這裡，然後從赫爾辛基機場出發前往其他地方。」

根據芬蘭邊境管理局8月調查，從芬蘭東邊入境的俄國人，約2/3持芬蘭以外國家核發的申根簽證。

邊境官員表示，「匈牙利、西班牙、義大利、奧地利、希臘和西班牙通常都會核發簽證給俄國人，每年幾乎都是核發數量最高的國家」。

哈維斯托表示，申根區的規定不允許芬蘭對特定國家公民關閉邊境，只有歐盟可以聯合決定實施制裁。

他表示，「芬蘭和波羅的海國家正計劃限制核發這類簽證，如果所有歐盟國家能採取類似決定就更好了」。

許多在機場受訪的芬蘭人也抱持相同看法。旅客希爾沃寧說，「歐盟應該決定關閉邊境」。

芬蘭打算在8月30日於捷克舉行的下次歐盟外長會議中提出這項議題。

自從俄國在7月15日解除防疫旅遊限制後，前往芬蘭的俄國觀光客人數急遽攀升。儘管仍低於疫情爆發前，但7月有逾23萬人入境芬蘭，遠高於6月的12萬5000人。

許多俄國人對於可能無法前往歐洲感到失望。

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準備前往瑞士巴塞爾（Basel）參加自行車活動的32歲職業運動員阿萊欣（Pavel Alekhin）說：「每個人都應該去旅行，因為一旦你看到其他和平國家的生活，你也會變得更愛好和平。」

另一名俄國人范登伯格（Vadim wan der Berg）說，情況對於一般俄國人愈來愈艱難，許多人現在失去出國工作或唸書的機會。「我們都在等待這一切停止，希望整個世界回歸正常，不論是我們國家或是烏克蘭。」（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110823