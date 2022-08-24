歐「團結通道」運糧奏效 烏穀物出口近戰前水準

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國1名官員今天表示，烏克蘭本月穀物出口量有望和俄羅斯入侵前幾乎一樣多，國際緩解糧食短缺的努力得到了巨大成功。

烏克蘭是世界上最大的小麥、玉米、大麥和葵花籽油出口國之一，俄烏戰爭前每月出口約500萬公噸穀物；但俄國2月24日入侵之後，烏克蘭穀物出口日漸下滑，導致全球食品價格飆升，貧窮國家受創尤深。

美國國務院1名高級官員今天告訴法新社：「多虧了國際積極合作，烏克蘭8月有望出口多達400萬公噸的農產品。」

烏克蘭和俄羅斯7月在土耳其和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）調解下達成第1份戰時協議，保證船隻駛出烏克蘭的黑海港口。

這名國務院官員說，過去幾週，已有33艘船從黑海港口運出逾72萬噸穀物。

但更大宗的是透過河流、鐵路和公路運輸烏克蘭穀物的一項歐洲倡議。

歐洲聯盟（European Union）「團結通道」（Solidarity Lanes）趕忙將包括卡車在內的車輛派到邊境，以解決烏克蘭列車與歐洲鐵路軌距不相容等障礙。

這位國務院官員說，歐洲此項行動每月將250至300萬噸農產品運往歐盟及其他地區的國際市場。作為在伊斯坦堡談判達成的協議一環，俄羅斯也將取得在不受制裁的情況下運送食品和化肥的保證。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110824