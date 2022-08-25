越南非洲豬瘟疫苗蒙陰影 上百豬隻接種後死亡

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（中央社記者陳家倫河內25日專電）越南今年6月初才剛宣布成功開發出可對抗非洲豬瘟的疫苗，越南富安省近來卻至少有100頭豬隻在接種越南國產非洲豬瘟疫苗後死亡，地方當局已下令暫停為豬隻施打這款疫苗。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，富安省（Phu Yen）農業與農村發展局畜牧和獸醫分局分局長阮文林（Nguyen Van Lam）表示，截至目前富安省有將近600頭豬接種了越南國產非洲豬瘟疫苗。其中有來自24家農場共計逾100頭豬死亡，另外還有400頭豬出現不良反應。

越南富安省富和縣（Phu Hoa）一名農民昨天表示，他家養了34頭豬，兩週前接種了國產非洲豬瘟疫苗，幾天後這些豬都沒胃口且發燒、皮膚出血還有血尿，豬隻在出現這些症狀後不久即死亡。

這名農民強調：「在接種非洲豬瘟疫苗之前，這些豬的狀況都很正常。」

富和縣另一名養豬戶表示，他的28頭豬在同一天接種這款非洲豬瘟疫苗，其中有17頭幾天後死亡，剩下的11頭重病。

富和縣畜牧和獸醫站督導阮玉德（Nguyen Ngoc Duc）表示，初步評估顯示，這些豬是因為接種非洲豬瘟疫苗的反應而死亡。

他說，這些NAVET-ASFVA非洲豬瘟疫苗由中央獸藥股份公司Navetco生產，5月獲越南農業與農村發展部許可。

富安省已經暫停為豬隻接種這款非洲豬瘟疫苗直至有進一步通知，中央獸藥股份公司Navetco已派遣專家至富安省展開調查。

越南在美國專家的協助下自2020年開始著手研發非洲豬瘟疫苗，並於今年6月宣布成功開發出NAVET-ASFVA非洲豬瘟疫苗，目標是成為第一個商業化生產和出口這種疫苗的國家。

非洲豬瘟3年前在越南爆發，短短7個月就延燒全國63省市。2021年，共有將近30萬頭豬隻遭撲殺。非洲豬瘟疫情為越南帶來約12.9億美元的農損，衝擊350萬名豬農及數百家企業。（編輯：黃自強）1110825