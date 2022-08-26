馬克宏是敵是友 英相大熱門特拉斯：尚無定論

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（中央社英國諾威治26日綜合外電報導）下個月有望成為英國首相的熱門人選外交大臣特拉斯（Liz Truss）昨天表示，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）「是敵是友」，目前「尚無定論」。

法新社報導，特拉斯昨晚在英國東部城市諾威治（Norwich）出席一場保守黨黨魁競選活動。當主持人問她上述問題時，特拉斯回答：「如果我成為首相，我會根據他的行為而非言語來判斷他。」她補充說：「尚無定論。」

特拉斯的競爭對手前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）於活動稍早也被問及同樣的問題，蘇納克當時立即回答：「是朋友。」

法新社稱，儘管在攝影機鏡頭前英法兩國還算融洽，但雙方關係在各式各樣問題上一直很緊繃。這些問題包括英國脫歐、從法國海灘橫越英吉利海峽進入英國的移民激增，以及如何處理俄烏戰爭、與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）打交道等。

去年9月，澳洲毀棄與法國的潛艦交易，改與美英合作打造核動力潛艦，激怒法國。巴黎指責這3個國家在「背後捅刀」，並蔑稱英國是美國的「小夥伴」（junior partner）。英法同為七大工業國集團（G7）成員，兩國也因英國脫歐引發漁權糾紛等爭端。

47歲的特拉斯在保守黨基層黨員的民調中大幅領先蘇納克，這些黨員將選出下屆保守黨黨魁，贏家即成為下任首相。

英國保守黨黨員約20萬人，本月初已開放黨員陸續投票選出他們中意的人選，郵寄和網路投票於9月2日截止。投票結果將於9月5日出爐，勝選者將從9月6日起取代強生（Boris Johnson）出任保守黨黨魁及首相。（實習編譯：許珈瑜/核稿：楊明暐）1110826