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秘魯總統小姨子被捕 法官判審前羈押30個月

2022/8/29 15:46
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（中央社利馬28日綜合外電報導）秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）的小姨子耶妮佛．巴瑞德斯今天被法官裁定審前羈押30個月，這是至今鎖定總統核心圈進行的一系列刑事調查中，最重大的升級行動。

路透社報導，卡斯蒂約常把他和妻子一同撫養長大的耶妮佛．巴瑞德斯（Yenifer Paredes）稱為自己的「女兒」。

檢方表示，卡斯蒂約涉嫌以關說手法，在家鄉卡哈麥卡（Cajamarca）將公共工程合約授予盟友，耶妮佛．巴瑞德斯也是關說組織一員。

耶妮佛．巴瑞德斯尚未被控任何罪名，檢方調查期間，她將待在牢中。

就任總統13個月的卡斯蒂約醜聞纏身，國會至今兩次彈劾未果。他否認有任何不法，並指控檢察官串通，企圖將他趕下臺。

卡斯蒂約目前遭到6項刑事調查，包括妨礙司法。

秘魯檢察官也要求，未來3年禁止卡斯蒂約夫人莉莉亞．巴瑞德斯（Lilia Paredes）出國。

檢察官積極對卡斯蒂約的核心圈進行調查，但在卡斯蒂約擔任總統期間，無法對他提出起訴或將他逮捕。

秘魯領導人常陷入貪腐醜聞，目前有4位前總統被監禁、軟禁，或面臨可能導致未來入獄的指控。 （譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1110829

卡斯蒂約
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