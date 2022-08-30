軒嵐諾暴風創小笠原群島8月紀錄 沖繩嚴防災情

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（中央社東京30日綜合外電報導）今年第11號颱風軒嵐諾威力已增強為日本氣象廳定義的「非常強烈颱風」，8月29日接近日本小笠原群島的父島時，被觀測到每秒48.4公尺的最大瞬間風速，改寫當地8月暴風紀錄。

日本氣象協會表示，今年第11號颱風軒嵐諾已在今天凌晨3時增強為「非常強烈颱風」，從衛星雲圖可以清楚看到颱風眼，從颱風雲系也可看出勢力正在持續發展。預測8月31日將以「非常強烈颱風」威力，接近日本沖繩及奄美地方。

根據日本氣象廳分類，颱風可依強度及規模進行區分。依強度來看，最大風速在每秒33公尺以上、未滿44公尺，屬於「強烈颱風」；每秒44公尺以上、未滿54公尺，屬於「非常強烈颱風」；每秒54公尺以上，就稱為「猛烈颱風」。

依規模來看，風速每秒15公尺以上暴風半徑範圍在500公里以上、未滿800公里，稱為大型颱風；暴風半徑範圍超過800公里以上，就稱為超大型颱風。

根據日本氣象廳觀測，軒嵐諾今天上午9時中心位置在日本南方海面上，中心氣壓950百帕、近中心最大風速每秒45公尺、最大瞬間風速每秒65公尺。

小笠原群島的父島，8月29日晚間6時16分被觀測到每秒48.4公尺的最大瞬間風速，改寫當地8月暴風紀錄。

雖然軒嵐諾逐漸遠離小笠原群島，但路徑持續往西移動，預測8月31日將接近沖繩及奄美地方，當地民眾須嚴防強風帶來的災害。

日本放送協會（NHK）報導，軒嵐諾將在8月31日接近沖繩縣及鹿兒島縣奄美地方，屆時可能出現足以造成沖繩縣大東島地方等地部分民宅倒塌的猛烈風勢。

根據目前預測，沖繩地方8月31日最大風速可能達到每秒50公尺、最大瞬間風速高達每秒70公尺。部分海域海象將十分惡劣，預測沖繩地方可能出現9公尺浪高、奄美地方浪高也可能達6公尺。

另外，颱風也可能為沖繩地方帶來大雨，預測8月31日白天起到9月1日白天止的24小時累積雨量，可能多達100毫米到200毫米。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110830