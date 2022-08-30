疫後泰國觀光漸復甦 清邁攤商期待遊客回流

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泰國走過疫情打擊，清邁迎來觀光客。清邁夜市中，攤販邱麗（Chulee）25日與她的昆蟲標本攤位合影。中央社實習記者李婕瑜清邁攝 111年8月30日

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（中央社實習記者李婕瑜清邁30日專電）泰國觀光業受COVID-19全球大流行重創，但隨著疫情趨緩、政策鬆綁，國外觀光客重回泰國。清邁夜市攤商表示，生意漸好轉，收入可達疫情前的3成，期待10月開始的觀光旺季帶來更多遊客。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前，泰國經濟相當依賴觀光業。2019年，觀光客在泰國消費高達約新台幣1.6兆元，相當於泰國國內生產毛額（GDP）的12%。然而，疫情衝擊下，觀光業逾百萬人失業，重挫泰國經濟與社會。

在泰國觀光熱點之一的清邁夜市，攤商的生計還是很艱難，但正在變好。今年2月重新開始在清邁夜市擺攤販售昆蟲標本的邱麗（Chulee）說，熙來攘往的遊客中，常有人在她攤位前駐足。她說，生意逐漸好轉，收入大約回復到疫情之前的3成左右。

邱麗回憶，疫情期間「整座城市空蕩蕩的，路上一個人都沒有」。由於疫情，她堅持26年的標本生意被迫喊停2年，意味著整整2年沒有收入，「那時候就是從銀行裡不停提款、再提款」。

為拯救觀光業與國內經濟，泰國政府自去年11月起分階段鬆綁入境隔離管制，今年7月更宣布，國外旅客僅須出示完整疫苗接種證明、或搭機前72小時內的陰性證明即可入境。隨著政策鬆綁、疫情趨緩，國內外遊客人潮漸漸回流泰國觀光勝地。

賣手工手鍊的攤販琪克（Kik）表示，疫情前，她在清邁的週日夜市擺攤16年，但隨著疫情來臨，「沒有觀光客、就沒有客人，也沒有收入」。疫情期間，她的月收入遽減9成，迫使她離開週日夜市。

疫情不僅影響觀光業，更重挫清邁的零售業。原先，琪克能將手工手鍊藉中盤商轉賣到泰國各地，然而中盤商由於受疫情的壓力，不再向她購買手工手鍊。這讓沒有實體或線上店面的琪克收入幾乎歸零。

琪克在6個月前起到清邁夜市販售手工手鍊。她說，遊客約在今年3月開始慢慢回流，目前她的月收入回升到每個月約新台幣4200元到6770元左右。

疫情也加速店家往電商轉型。在清邁柴其隆寺附近，旅行導遊龐龐（Pom-Pom）開心地展示她在東南亞外送平台Grab上販售泰式肉丸與甜點的頁面。她說，為了因應疫情失業，她開始在家自製點心在Grab上賺外快，「直到現在都還在做!」

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疫後時代或許是觀光業重啟的契機。熟悉泰國旅遊業的龐龐表示，泰國雨季（約6月至10月）在疫情前本是觀光淡季，卻因為國際疫情趨緩，各國邊境紛紛解封，反倒吸引比以往雨季更多的外國人湧入泰國。

龐龐預測，泰國觀光業可望在未來持續成長，甚至比以前更好。她說，10月開始，泰國將進入觀光旺季，耶誕節與新年料將帶來更多觀光客；2月更有賞花節，盛開的花海可望帶領觀光熱重返高峰。（編輯：郭中翰）1110830

隨著疫情趨緩，清邁迎來觀光客。清邁夜市中，攤販琪克（Kik）25日和她的手工手鍊攤位合影。中央社實習記者李婕瑜清邁攝 111年8月30日