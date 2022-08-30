應對俄國限供天然氣 德國總理稱已有較妥善準備

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（中央社德國梅塞堡30日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天表示，政府為確保冬季天然氣供應無虞所採取的措施，已使德國應對俄羅斯進一步限制供氣有所準備。俄國預定明天開始，暫停供應天然氣3天。

法新社報導，自從俄羅斯軍隊2月底入侵烏克蘭後，德國便著手擺脫對俄國天然氣的依賴。除了將已停用的燃煤發電廠重新開機外，並推展節電運動，同時在年終之前灌滿天然氣儲存設施。

德國政府28日表示，補充天然氣儲備的進度超出預期，應該能提前達到10月儲量目標。

蕭茲（Olaf Scholz）今天對記者發表聲明說，經此未雨綢繆後，德國「供氣安全狀況比數月前的預測好得多」。

蕭茲在德國內閣將於德東布蘭登堡邦（Brandenburg）舉行閉關會議前表示：「我們已可妥善應對俄羅斯的威脅。俄國把天然氣當作對烏克蘭作戰的策略之一。」

德國部會首長很可能在會議中商討對能源價格飆漲的進一步因應之道，以及對消費者的補助。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天稍晚也將加入會議。西國已為發電廠使用的天然氣訂定價格上限，以緩和電價漲幅。

外界認為，西班牙這項措施也許可作為更廣泛的歐洲電力市場改革範例。目前歐洲各國領導人正設法減輕家戶電費壓力。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110830