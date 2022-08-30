印度女子拒求愛竟遭潑油燒死 警方調查盼平眾怒

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（中央社印度勒克瑙30日綜合外電報導）印度警方今天成立特別調查小組，追查一名印度女子因為拒絕一位跟蹤狂的追求，而遭到對方潑煤油縱火燒死的案件。這起案件在屢傳女性遭逢暴力的印度引發眾怒。

路透社報導，事件發生在印度東部加爾克漢德省（Jharkhand）的杜姆卡縣（Dumka）。警方表示，犯案的穆斯林男子與遇害的印度教女子居住在同個地區。強硬派印度教團體要求判處男子死刑。

警方指出，犯案男子23日趁名叫安姬塔（Ankita）的19歲被害人熟睡後，從她家窗戶朝內將煤油倒在她身上，然後對她點火。安姬塔受到嚴重燒傷，28日在醫院不治。

「今日印度報」（India Today）報導，安姬塔在死前幾小時告訴警方，嫌犯大約10天前開始打電話到她的手機，糾纏她要和她做朋友。

安姬塔說：「週一（22日）晚上8點左右，他又打給我，說如果我不和他說話，他就要殺了我。我把這件事告訴我父親，他向我保證隔天會和這名男子的家人談一談。」

「吃過飯後大家都去睡了，我睡在另個房間。23日早上，我感到背部一陣痛，並聞到燒焦味。我睜開眼睛時，發現那名男子跑開。我開始痛得尖叫，跑去我父親的房間求救。我爸媽把火撲滅，並帶我去醫院。」

加爾克漢德省警方發言人今天表示：「已有2名高階警官被派往事發城鎮，他們將與縣警局長合作進行調查。」發言人還說，嫌犯與一名同夥已經遭到逮捕。

路透社無法立即與嫌犯家屬或他們的律師取得聯繫。

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世界印度教委員會（Vishva Hindu Parishad）警告，如果當局不採取妥善行動，在印度占大多數的印度教徒將走上街頭抗議。

印度主要在野黨國大黨（Congress Party）領袖人物拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）在推特（Twitter）發文表示：「安姬塔受到一波波殘酷對待後，她的死亡令每位印度人羞愧低頭。今日，我們迫切需要在這個國家為女性打造一個安全的環境」。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110830