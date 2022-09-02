國際原能署人員續留 評估烏南核電廠實體損害

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（中央社札波羅熱1日綜合外電報導）進到烏克蘭南部俄佔區的聯合國核子專家，盼能在2日評估札波羅熱核電廠的實體損害。札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，由於俄烏持續交戰，雙方都警告當地恐釀核災。

路透社報導，聯合國旗下國際原子能總署（IAEA）一支視察小組冒著猛烈砲火，今天抵達札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）。俄羅斯和烏克蘭互控對方砲轟核電廠，都表示擔心類似車諾比（Chernobyl）的災難會重演。

俄烏戰爭開打已超過6個月，俄國在戰爭之初就奪下札波羅熱核電廠，但電廠附近的烏南地區目前是烏克蘭反攻的重點。烏克蘭指責俄國拿核電廠作為部隊的掩護，但為俄方所否認，不過俄軍也拒絕撤出核電廠。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在巡視完札波羅熱核電廠後表示，他的團隊「不會離開現地」。葛羅西和一些成員將轉往俄站區以外的烏克蘭土地，但5名國際原子能總署視察人員仍將留在核電廠。

國際原子能總署表示，視察員將評估核電廠的實體損壞狀況，確保電廠安全與保安系統正常運行，也會評估工作人員的狀況。葛羅西今天表示，他們將依檢視結果做出報告。

自3月淪於俄國手中後，札波羅熱核電廠就一直由俄軍控制，但仍由烏克蘭的人員運營。電廠其中一座反應爐今天一度因砲擊而被迫關閉。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）在晚間一段向烏國民眾發表談話的影片裡重申，要求所有部隊都需撤出札波羅熱核電廠。他的要求獲得西方盟邦和聯合國支持。

澤倫斯基說：「在所有非做不可的事中，最重要的是讓札波羅熱核電廠非軍事化，並讓烏克蘭的核能工作人員能由基輔方面掌握。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天表示，俄國正盡一切努力確保核電廠安全運行，並讓國際原子能總署的視察員得以完成任務。

烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）今天表示，他們正在討論是否要讓「至多兩名」國際原子能總署專家在核電廠永久駐站。

他告訴烏克蘭的1+1電視台：「對我們來說相對重要的是，札波羅熱核電廠必須在國家的掌控下，這意味核電廠必須重回烏克蘭的控制。」（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1110902