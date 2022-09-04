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慕尼黑奧運慘案50週年 以總統啟程訪德出席紀念式

2022/9/4 16:41
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（中央社耶路撒冷4日綜合外電報導）以色列總統赫佐格今天啟程訪問德國。他明天將出席在1972年慕尼黑奧運會遭巴勒斯坦激進分子殺害的11名以色列運動員的紀念儀式。

法新社報導，赫佐格（Isaac Herzog）在聲明中指出：「在德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）邀請下，我今天上午啟程對德國展開國是訪問。」

他表示：「這項訪問主要行程為出席1972年慕尼黑（Munich）奧運11名以色列運動員遭到恐怖屠殺事件50週年紀念儀式。」

以色列受害者家屬上週與德國於最後一刻達成賠償協議，敲定赫佐格的慕尼黑行。

德國將在之前給予的450萬美元（約新台幣1億3773萬元）之外，再對遺族提供2800萬美元（約新台幣8億5700萬元）賠償金。

當年遇害的史必哲（Andre Spitzer）遺孀安姬（Ankie Spitzer）告訴法新社，約70名親屬將會出席明天舉行的紀念儀式。

以色列奧林匹克委員會（Israel Olympic Committee）證實，將派代表團參加5日的紀念儀式。

來自巴勒斯坦激進組織「黑色九月」（Black September）的槍手當年闖進西德慕尼黑奧運村以色列代表隊住處，明天為事件50週年。

當年槍手射殺兩人，並劫持另外9人作為人質。但是西德警方展開拙劣營救行動，最後所有9名人質全部喪命。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110904

赫佐格
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