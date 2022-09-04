勞動力短缺 澳洲政府支持提高臨時技術移民收入

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（中央社雪梨4日綜合外電報導）澳洲致力處理國內廣泛性勞工短缺問題之際，澳洲技能暨培訓部長歐康諾（Brendan O'Connor）今天表示，政府支持提高部分臨時性移民收入門檻。

路透社報導，澳洲政府本週就業峰會的焦點放在技術移民議題，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）敦促雇主和工會妥協，以解決當前面臨的人力短缺挑戰。

澳洲政府2日宣布將在目前的財政年度把永久移民人數增加3萬5000人來到19萬5000人，以協助面臨人力短缺的企業，並降低對短期勞工的依賴。

歐康諾告訴澳洲廣播公司（ABC），政府將檢討提高臨時技術移民收入門檻，這項門檻從2013年以來一直維持在5萬3900澳元（約新台幣111萬元）。

「這些問題錯綜複雜，我們必須想辦法看看不同產業如何解決。」

由於受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，澳洲關閉邊界近2年，很多打工度假青年和外國學生也都離開，澳洲面臨人力短缺，無論是高技術性產業或諸如長照等低所得行業，缺工情況日益嚴重。

澳洲失業率目前處於近50年低點3.4%，勞工短缺已經造成通膨飆升，導致實質薪資縮水。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110904