迷因股風波 Bed Bath & Beyond財務長墜樓亡[影]

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（中央社紐約4日綜合外電報導）警方說，美國家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond財務長2日下午從紐約翠貝卡（Tribeca）摩天大樓墜樓身亡。數天前，這家經營不善的公司才宣布關閉150家門市並資遣員工。

52歲的阿納爾（Gustavo Arnal）2020年加入Bed Bath & Beyond。根據他的領英（LinkedIn）履歷，他曾擔任化妝品品牌雅芳（Avon）倫敦的財務長，並在跨國消費日用品公司寶鹼公司（Procter & Gamble）任職20年。

警方2日下午接獲報案抵達現場後，發現1名52歲男子倒臥大樓旁，身上有墜落造成的傷勢，後查明男子為阿納爾。

警方聲明未提供更多關於阿納爾死亡的細節，僅表示將由紐約市法醫辦公室（New York City Medical Examiner's Office）判定死因。Bed Bath & Beyond今天發布新聞稿證實阿納爾死訊，但也未提供細節。

這家倉儲式連鎖店一度是居家用品零售巨頭，但在嘗試開發販售更多自有品牌產品後財務狀況下滑。上週Bed Bath & Beyond宣布將關閉150家門市，裁減人力並改革銷售策略。

路透社根據美國證券交易委員會（SEC）申報資料計算，上月16日阿納爾賣掉5萬5013股公司股份，相當於140萬美元左右，他手頭仍有約25萬5400股的股票。

8月23日，Bed Bath & Beyond公司、阿納爾和主要股東柯恩（Ryan Cohen）被指控在「拉高出貨」計畫中人為抬高公司股價，該訴訟指控阿納爾在計畫後以更高的價格出售持股。

一群聲稱損失約12億美元的股東提出集體訴訟，阿納爾是被告之一。

近幾個月Bed Bath & Beyond股價大幅波動，被視為所謂的「迷因股」（meme stock），也就是靠社群媒體炒作而非基本面交易的股票。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1110905