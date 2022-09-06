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俄羅斯入侵烏克蘭
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替代俄能源 歐盟主席：阿爾及利亞為可靠供應國

2022/9/6 12:49
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（中央社阿爾及爾5日綜合外電報導）歐洲國家爭相尋找能替代俄羅斯能源的供應來源，歐盟理事會主席米歇爾今天訪問北非國家阿爾及利亞時表示，阿爾及利亞是「可靠的」能源供應夥伴。

歐盟理事會主席（European Council）米歇爾（Charles Michel）與阿爾及利亞總統塔布納（Abdelmadjid Tebboune）會面後表示：「由於眾所周知的國際形勢，能源合作顯然必不可少，我們認為阿爾及利亞在能源合作領域上是可靠、忠誠且堅定的夥伴。」

在俄羅斯2月入侵烏克蘭後，造成國際能源價格飆漲，歐洲官員一直著眼於非洲最大天然氣出口國阿爾及利亞，想藉此填補能源供應的缺口。

最近幾天這種情況更加緊迫，因為就在秋季開始前數週，俄羅斯停止由主要的北溪管線（Nord Stream）向德國輸送天然氣。

在俄烏戰爭前，歐盟約11%的天然氣來自阿爾及利亞，俄羅斯則占47%。

近幾個月來，阿爾及利亞接連迎來尋求供應天然氣的高層政要。

上個月末，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示樂見阿爾及利亞採取舉措，幫助歐洲國家能源供應多元化。

今年7月，義大利埃尼集團（Eni）、美國主要的西方石油公司（Occidental）、法國道達爾（Total）和阿爾及利亞國家石油公司（Sonatrach）簽署一份價值40億美元的石油和天然氣生產分配合約。塔布納說，將為義大利提供「大量天然氣」。

阿爾及利亞也矢言要在今年年底前，透過經由Transmed海底天然氣管線，增加對義大利的天然氣供應量。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110906

塔布納
馬克宏訪阿爾及利亞補裂痕 盼啟戰略雙贏合作新頁
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