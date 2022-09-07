土耳其製造商：無人機將在台海衝突扮演要角

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡6日專電）土耳其TB2無人機多次助烏克蘭抵禦俄軍，一戰成名。TB2無人機製造商拜卡科技執行長拜拉克塔表示，無人機未來將在衝突中發揮關鍵作用，包括台海可能的戰爭。

日經亞洲（Nikkei Asia）日前於土耳其航太展期間專訪拜卡科技（Baykar Technology）執行長拜拉克塔（Haluk Bayraktar），今天刊出訪談。當被問及武裝無人機是否將於兩岸潛在衝突中發揮作用時，拜拉克塔說：「現在不可能沒有無人機參戰」，無法利用無人機力量者，將在未來的衝突中，處於落敗的一方。

攻擊無人機拜拉克塔TB2（Bayraktar TB2，下稱TB2）於烏克蘭戰爭中展現實力，使烏克蘭武裝部隊能夠阻擋俄軍朝首都基輔挺進。YouTube也可見拜拉克塔無人機擊中俄國坦克、軍車及飛彈防禦系統的影片。拜拉克塔說，無人機在海上也足以展現功效，意指TB2近期在黑海成功執行的任務。

他表示，為烏克蘭海軍效命的TB2摧毀數個高速行駛的俄艦。「沒有其他武器能夠以如此精準的方式命中那些」。「事實上，比起陸面，無人機於海上搜尋目標的效率更高，因為對比性更強」。在僅由水及物體構成的環境中，無人機更容易發現目標。

他指出，拜卡現在正於其先進的「突襲者」（raider，土耳其語為Akinci）無人機上裝載反艦巡弋飛彈。至於無人機是否將用於台灣潛在的突發事件，拜拉克塔說，拜卡科技未與台灣就銷售無人機方面進行任何接觸。

但他表示，中國是「全球無人機生產國」，他正關注北京積極使用無人機的新聞報導。「無人機技術是現在及未來所有戰爭的必需品，不可或缺，不使用無人機者將處於失敗的一方」。

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）4月遭烏克蘭飛彈攻擊後沉沒，一般認為土耳其無人機發揮作用所致，但是一名烏克蘭高階官員當時對日經亞洲表示，烏克蘭獲得「不同設備」的援助。

「莫斯科號」遇襲細節雖然尚未公布，但是分析人士認為，TB2可能透過於「莫斯科號」上空飛行來轉移俄方防禦攻勢，TB2也可能搜尋「莫斯科號」的確切位置，從而發動精準打擊。拜拉克塔拒絕證實相關消息，但笑著說：「那是我們在媒體讀到的」。

TB2還成功瞄準蛇島附近的俄羅斯巡邏艇、登陸艇及拖船，阻止俄軍在蛇島建立主要據點。自開戰以來，拜卡科技力挺烏克蘭，拜拉克塔本人也曾於受訪時稱，永遠不會賣俄國無人機。此外，拜卡科技響應波蘭及立陶宛等國的募款活動，捐贈烏克蘭幾架無人機。

拜拉克塔表示，迄今拜卡已與23個國家簽署無人機出口協議，包括亞洲4國。外界認為這4國分別是亞塞拜然、土庫曼、巴基斯坦及吉爾吉斯。他說，拜卡無人機現在是世界上最暢銷的無人機，客戶名單已經超過中國廠商出口國家的總數。

根據國際國防工業部落格Oryx，中國「翼龍」及「彩虹」系列型號無人機已出口沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴基斯坦、土庫曼及衣索比亞等地。

擁有最尖端無人機技術的美國，僅向英國、法國、義大利及西班牙等少數國家出口武裝無人機。拜卡2018年才與卡達簽第一份無人機出口協議，近年快速成長，吸引全球軍事觀察家的目光。

拜卡還向亞塞拜然及巴基斯坦等4國出售「突襲者」。拜拉克塔指出，目前正與約10個國家談出售TB2事宜，也與5、6個國家談「突襲者」的交易。

至於拜卡科技是否考慮向巴基斯坦的競爭對手印度出售無人機，拜拉克塔說，公司的原則是，「我們不發戰爭財」，或向衝突兩造出售武器。

他指出：「我們優先考慮與我們有戰略關係的兄弟之邦、朋友、盟友、北約成員國分享我們的能力。亞塞拜然、巴基斯坦、烏克蘭等國家是我們的首要考量。」

談到土耳其無人機品質，拜拉克塔表示，過去從其他廠商購買無人機的國家，已經轉向土耳其。中國武裝無人機的客戶使用TB2後，中國無人機便「退役」。

他說，TB2與中國無人機價格相近，但是具有更精準的打擊能力、從更高處射擊的能力，及更佳的自動起降飛行性能，用戶可以透過高度靈活的網路操作。

拜拉克塔透露，自己曾聽聞一名向中國購買無人機的某國官員說，無人機靠近中國邊境時，轉朝反方向飛行。這位官員懷疑這批無人機裝有避免接近中國領空的軟體。如果這些隱性限制為真，「令人完全不能接受」。

衝突分析師米澤爾（Stijn Mitzer）也是Oryx 的作者之一。他指出，土庫曼對向中國購買的武裝無人機不滿意，最後買了TB2。「衣索比亞也對伊朗武裝無人機不滿，購入中國無人機及TB2，但最後只滿意TB2」。巴基斯坦購入大量中國製無人機後，買了TB2。

米澤爾說：「我沒有任何資訊顯示巴基斯坦對中國武裝無人機不滿意，但有人可能會說，如果他們滿意，就沒必要購買另一款無人機。」

拜拉克塔表示，拜卡今年98%的收入將來自出口無人機，首次達到「遠高於10億美元（約新台幣308億元）」。

拜卡於航太展展出新一代無人機紅蘋果（Kizilelma）的原型，紅蘋果也是拜卡第一款噴射動力無人機，不但可探測性低，也有在數個海軍平台短距離起降的能力。

拜拉克塔說，對全球海軍而言，短距起降能力的重要性越來越高。「海戰漸趨重要，正成為全球趨勢」。（編輯：林憬屏）1110907