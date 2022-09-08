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波蘭和波羅的海3國商定 限制俄羅斯公民入境歐盟

2022/9/8 23:41
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（中央社維爾紐斯8日綜合外電報導）波蘭和波羅的海3國今天表示，最晚自9月19日起，它們將對持有歐洲聯盟（EU）簽證的俄羅斯公民暫時限制入境，以應對「公共政策及安全受到的威脅」。

法新社報導，愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭4國總理發表聲明說，「對於俄羅斯公民大量且與日俱增地湧入」歐盟，他們感到憂心。

聲明表示：「我們認為，這正為我們的公共安全以及我們共有的整個申根地區（Schengen area），構成日益嚴重的威脅。」

聲明並說，這4國「同意採取一套區域性的共同做法，藉此表達我們具有政治意志和堅定意向，來對持有歐盟簽證的俄羅斯公民實施國家級的暫時性措施」。

這些措施將「針對為了觀光、文化交流、運動活動和經商等目的而旅行的俄國公民，限制入境申根地區」；但有一些類別的入境例外，包括「異議人士」、「人道案例」及持有歐盟國家居留證者與其家屬。

4位總理在聲明中還說：「當烏克蘭人民正受到折磨和殺害，侵略國的人民卻能在歐盟各國來去自如，這令人無法接受。」

他們表示，在這項議題上，他們將「繼續設法促成在歐盟層面採取共同做法」。

歐盟成員國外交部長8月在捷克首都布拉格開會時，同意暫停2007年與俄羅斯達成的簽證便捷化協議，但並未採取更廣泛的禁止入境措施。

不過，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）當時表示，與俄羅斯接壤的國家可「自行採取措施，限制俄國公民入境歐盟」。（譯者：張佑之/核稿：張正芊）1110908

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