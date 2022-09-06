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砲擊引火災 札波羅熱核電廠最後1座反應爐卸載

2022/9/6 11:19
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（中央社基輔5日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，深陷困境的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠最後一座運作中的反應爐已和電網切斷連接。

歐洲最大原子設施札波羅熱核電廠近幾週來連遭砲擊，基輔和莫斯科相互指責對方發動攻擊，升高可能發生核事故的隱憂。

烏克蘭國家核電公司今天透過聲明表示，「由於砲擊引發火災，已將6號發電單位（反應爐）卸載，並與電網切斷連接」。

根據國際原子能總署（IAEA）發布的聲明，這是札波羅熱電廠6座反應爐中最後1座仍在運轉的反應爐，而5號反應爐在砲擊後已於3日與電網斷連。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在布魯塞爾與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）舉行記者會，他表示，這項消息「令人擔憂」。

波瑞爾還說，「這場核子賭局必須終止」，並指責俄羅斯「行徑魯莽，蔑視國際法及核安基本原則」。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110906

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