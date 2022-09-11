巴紐強震至少4死 印尼地牛也翻身2百人高處避難

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（中央社莫士比港/雅加達11日綜合外電報導）規模7.6強震今天襲擊巴布亞紐幾內亞，毀損建築物並引發山崩，造成至少4死、多人重傷。鄰國印尼西部的孟塔維群島也發生規模6.1地震，約200人撤往高處避難。

法新社報導，巴紐北部震央附近的鎮民今天上午感受到劇烈晃動，強震造成道路龜裂，建築物外牆剝落。

國會議員薩旺（Kessy Sawang）回報，偏遠山村馬多可（Matoko）有一人遭土石流掩埋送命，另有數人重傷，已被空運至醫院。

薩旺說，菲尼斯泰爾山脈（Finisterre）沿線和部分沿海村莊「損害慘重」，「人跟房子被掩埋和摧毀」，死傷人數恐怕還會增加。

莫羅貝省（Morobe）救災單位負責人馬桑傑（Charley Masange）告訴美聯社，金礦小鎮瓦烏（Wau）有3人死於山崩，一些人因建物倒塌或瓦礫掉落受傷，若干衛生中心、住宅、鄉間道路和公路受損。

來自東部高地城鎮戈羅卡（Goroka）的影像顯示，當地大學的牆面出現裂縫，窗棚紛紛掉落。

馬當市（Madang）附近一處渡假村的工作人員阿波柯雷（Hivi Apokore）形容晃動「非常劇烈」，「所有東西都像在海上漂一樣」。

距離震央大約480公里外的巴紐首都莫士比港（Port Moresby）都感覺到搖晃。

美國地質調查所（SGS）起初對附近沿海地區發布海嘯警報，之後表示海嘯威脅「已經過去」。儘管如此，害怕的沿海居民仍不顧一切逃到高處，表示海平面突然下降。

另一方面，印尼國家災害應變總署（BNPB）表示，規模6.1地震今天襲擊印尼蘇門答臘島（Sumatra）以西的孟塔維群島（Mentawai Islands），造成部分房屋受損，大約200人疏散至高處。

當局表示，這場地震震源深度27公里，同一地區隨後又發生規模5.3地震，所幸無引發海嘯之虞。

印尼國家災害應變總署表示，有一人被掉落的木頭砸到頭部受傷，一所學校和衛生中心等建築物輕微受損。

孟塔維群島居民努爾珠麗（Nurjuli Hasanah）告訴路透社，地震感覺非常劇烈，造成她的木屋搖晃，「有些居民還待在避難所，有些人已經回家了」。

印尼位於不同板塊交會處的環太平洋火山帶，地震頻發。（譯者：楊昭彥/核稿：戴雅真）1110911