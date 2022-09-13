亞美尼亞控亞塞拜然意圖進犯 籲國際適當反應

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（中央社亞美尼亞首都葉里凡13日綜合外電報導）亞美尼亞國防部今天表示，亞塞拜然軍隊正試圖進入其領土；亞美尼亞總理帕辛揚要求國際社會做出適當反應。這兩個素來不睦的國家稍早在邊界爆發致命衝突。

法新社報導，亞美尼亞國防部表示：「亞塞拜然持續使用火砲、迫擊砲和無人機…攻擊軍用和民用基礎設施。敵人試圖推進（亞美尼亞領土）。」

兩國今天凌晨在邊界爆發大規模衝突，雙方都有軍人傷亡。

亞塞拜然媒體報導，該國和亞美尼亞12日稍早同意停火，以終止在納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的敵對行動，但停火協議僅維持數分鐘就分崩離析。

亞美尼亞總理辦公室表示，帕辛揚（Nikol Pashinyan）已致電法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken），要求他們做出「適當反應」。

根據總理辦公室說法，帕辛揚「告知這些領袖有關亞塞拜然對亞美尼亞主權領土的侵略行動」，並要求「國際社會做出適當反應」。

另一方面，亞美尼亞官員說，該國和俄羅斯今天也同意採取聯合措施，以穩定亞美尼亞與亞塞拜然邊界的局勢。

亞美尼亞國防部說，國防部長帕皮基安（Suren Papikyan）已和俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）進行通話，雙方就「亞塞拜然對亞美尼亞主權領土的侵略行動」進行討論，也「同意採取必要措施穩定局勢」。（譯者：曾依璇/核稿：施施）1110913