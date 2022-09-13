烏克蘭反攻奏捷 俄羅斯稱對前線大規模空襲

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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，正對烏克蘭前線各地發動「大規模空襲」，並且指控烏軍在劇烈反攻收復的領土上凌虐平民。

法新社報導，莫斯科發動這波報復性攻擊前，俄軍因基輔的閃電式反攻，已被迫撤離烏克蘭東北部大片地區，尤其是哈爾科夫州（Kharkiv）。

俄烏戰爭已打了近7個月，上述疆土易主標誌俄羅斯自戰爭初期被逐出基輔以來的一大挫敗。但莫斯科暗示仍堅定不移不接受媾和。

俄國國防部在每日簡報中表示：「空軍、火箭、砲兵部隊正在所有作戰方向，對烏克蘭武裝部隊各單位發動大規模空襲。」

簡報並提到，部隊也朝烏東頓內茨克州（Donetsk）斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）周邊區域的烏克蘭陣地發動「高精準」空襲。

克里姆林宮並且指控基輔部隊在已收復的失土上凌虐平民。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，哈爾科夫州傳出平民遭到「駭人」待遇的消息。他告訴記者：「有大量苛刻措施…人們遭到虐待、不當對待等等。」

俄國提出指控前，烏克蘭當局宣稱在已收復的東部村莊扎利茲尼奇涅（Zaliznychne）發現4具「有遭酷刑跡象」的平民遺體。

當地檢察官辦公室宣布啟動戰爭罪調查，表示居民回報俄軍曾殺害村民。（譯者：楊昭彥/核稿：何宏儒）1110913