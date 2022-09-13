烏軍收復6000平方公里失土 籲西方提供更多重武器

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圖為俄軍戰車棄置在烏克蘭哈爾科夫一處。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基12日表示，自月初發動反攻，烏軍迄今已收復6000平方公里失土；烏克蘭也趁在東北部哈爾科夫地區締造反攻大捷，示意美國與盟邦提供更多重武器。

●烏克蘭大反攻 澤倫斯基：收復6000平方公里失土

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12日表示，烏克蘭軍隊9月初發起反攻後，迄今已從俄軍手中奪回6000平方公里領土。

●美媒：烏軍東北告捷 向西方索戰術飛彈

烏克蘭趁在東北哈爾科夫地區締造反攻大捷，示意美國與盟邦提供更多重武器，包括美國始終不願提供、威力更強的戰術地對地飛彈；西方情報圈認目前仍難謂戰爭已扭轉。

「華爾街日報」根據美國國會議員拿到的文件，基輔當局列出數十種軍火，以便他們能持續反攻動能到2023年。

●烏克蘭持續於哈爾科夫地區推進 戰況激烈

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾今天告訴路透社，烏國東北部哈爾科夫地區的戰鬥仍在激烈進行，但烏軍部隊高度積極，且作戰計畫周密，正在取得良好進展。

馬里亞爾（Hanna Malyar）表示：「烏軍目標是解放哈爾科夫及其他地區，也就是俄羅斯聯邦占領的所有領土。戰鬥仍在（哈爾科夫地區）持續進行。現在說（烏克蘭）已完全控制哈爾科夫地區還為時過早。」

●烏軍反攻告捷 俄羅斯大規模空襲戰場前線

俄羅斯今天對烏克蘭前線各地發動「大規模空襲」，並指控烏軍在戲劇性反攻收復的領土上虐待平民。

俄國國防部在每日簡報中表示：「空軍、火箭、砲兵部隊在所有作戰方向，對烏克蘭武裝部隊小組發動大規模空襲。」此外部隊也朝烏東頓內茨克州（Donetsk）斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、康斯坦丁諾夫卡（Konstantinovka）周邊區域的烏克蘭陣地發動「高精準」空襲。

●英情報：俄知名裝甲部隊損失慘重 撤離哈爾科夫

烏軍反攻告捷，俄羅斯國防部公布的地圖顯示，俄軍幾已徹底放棄烏克蘭東北的哈爾科夫州。最新軍情指出，俄國名聲最響亮的裝甲部隊之一「近衛第一戰車軍團」也撤離哈爾科夫。

根據英國情報：「近衛第一戰車軍團是俄國陸軍最富盛名的部隊之一，被配置來防守（俄國首都）莫斯科（Moscow），準備在跟北大西洋公約組織（NATO）開戰時領導反擊。」

●戰場失利衝擊蒲亭？BBC觀察：未見克宮恐慌跡象

烏克蘭軍隊近日反攻有成，外界好奇這會如何影響俄國總統蒲亭。英國廣播公司（BBC）編輯觀察，外界尚未看到克里姆林宮內部有恐慌跡象，且蒲亭似仍認為局勢終將有利於他。

●烏克蘭軍隊反攻捷報頻傳 克宮：暫無動員計畫

烏克蘭近日在東北部哈爾科夫州發動閃電反攻，幾乎將俄軍趕出整個地區。克里姆林宮今天對此回應，目前尚無全國動員計畫。

●烏克蘭收復失土 發現4平民遺體有酷刑跡象

烏克蘭當局12日表示，他們在從俄羅斯手中收復的烏東關鍵地區的一個村莊中，發現4具帶有「酷刑跡象」的平民遺體。

哈爾科夫檢察官在臉書（Facebook）貼文說：「9月11日，執法人員發現4具遺體，他們身上都帶有酷刑跡象。其中3人被埋在私人住宅附近，另1人則是在瀝青廠附近發現的。」這些遺體已交由法醫檢查，並已針對「違反戰爭法規和慣例，以及蓄意謀殺的事實」展開調查。

●布林肯：烏克蘭反撲俄軍仍屬初期 已有重大進展

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12日表示，烏克蘭對俄羅斯軍隊的反攻仍在初期階段，但已獲「重大進展」。

布林肯表示，俄烏衝突可能還會持續一段時間，因為俄羅斯仍有可觀兵力和武器在烏克蘭，俄軍也還在「不分青紅皂白地」攻擊平民和民用設施。（編輯：施施/核稿：林治平）1110913