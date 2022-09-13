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烏克蘭持續於哈爾科夫地區推進 戰況激烈

2022/9/13 20:04
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（中央社巴拉克利亞13日綜合外電報導）烏克蘭國防部副部長馬里亞爾今天告訴路透社，烏國東北部哈爾科夫地區的戰鬥仍在激烈進行，但烏軍部隊高度積極，且作戰計畫周密，正在取得良好進展。

馬里亞爾（Hanna Malyar）表示：「烏軍目標是解放哈爾科夫及其他地區，也就是俄羅斯聯邦占領的所有領土。戰鬥仍在（哈爾科夫地區）持續進行。現在說（烏克蘭）已完全控制哈爾科夫地區還為時過早。」

她說：「我們的力量源自我們非常積極，且對行動進行全盤仔細規劃。」她還表示，由於迄今所取得的成功，烏克蘭決定繼續在哈爾科夫地區推展行動。

馬里亞爾在前往巴拉克利亞（Balakliia）途中發表上述談話。

巴拉克利亞位於烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）東南方74公里處，是重要軍事補給樞紐，上週烏軍反攻時將其奪回，迫使俄軍進一步向東逃亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚表示，烏克蘭現已重新奪回約6000平方公里領土，但他呼籲西方加速交付武器系統。

澤倫斯基在昨天深夜發布的影像談話中說，西方必須加快交付武器系統的速度，並呼籲盟國「加強合作以擊敗俄羅斯的恐怖活動」。

俄羅斯目前仍控制烏克蘭約1/5領土，為回應基輔在戰場上取得進展，俄軍砲擊發電廠和其他重要基礎設施，導致哈爾科夫和其他地方停電。

烏克蘭軍方今天並未回報任何新進展，表示俄軍正在砲擊被烏軍奪回的哈爾科夫州部分地區，並進一步向南攻擊頓內茨克州（Donetsk）。

烏克蘭參謀總部報告稱，烏軍擊退了俄軍對頓內茨克地區的攻擊；分離派頓內茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）則表示，其部隊正在擊退烏軍的攻勢，他相信情況會有所改善。

路透社無法立即查證戰場上的報導。

頓內茨克州鄰近的盧甘斯克州（Luhansk）已被俄羅斯占領，該州烏克蘭州長蓋戴（Serhiy Gaidai）稱，烏軍今天料將在當地發動大規模攻勢。

一名不願透露姓名的駐莫斯科外交官則對接下來發展持謹慎態度。

他說：「我對烏克蘭在哈爾科夫的進展感到鼓舞，但我們不宜操之過急。」他表示，關鍵在於烏軍能否挺進盧甘斯克地區。

他說：「當前時刻意義重大，但還不是終結的開始。」他補充道，觀察烏克蘭南部赫松（Kherson）周遭的俄軍士氣將受到多大衝擊會很有趣。烏軍在當地的進展一直很緩慢。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110913

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