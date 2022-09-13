英情報：俄知名裝甲部隊損失慘重 撤離哈爾科夫

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（中央社倫敦13日綜合外電報導）烏軍反攻告捷，俄羅斯國防部公布的地圖顯示，俄軍幾已徹底放棄烏克蘭東北的哈爾科夫州。最新軍情指出，俄國名聲最響亮的裝甲部隊之一「近衛第一戰車軍團」也撤離哈爾科夫。

自由歐洲電台／自由電台（RFE/RL）報導，英國國防部今天公布的最新軍情指出，撤離哈爾科夫（Kharkiv）的近衛第一戰車軍團（1st Guards Tank Army）在侵略初期階段已經損失慘重。

根據英國情報：「近衛第一戰車軍團是俄國陸軍最富盛名的部隊之一，被配置來防守（俄國首都）莫斯科（Moscow），準備在跟北大西洋公約組織（NATO）開戰時領導反擊。」

「隨著近衛第一軍團和西部軍區（WEMD）其他編隊嚴重退化，俄國用來對抗北約的常規武力嚴重減弱。」

「俄國可能得花數年時間來重建這支戰力。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110913