烏克蘭戰場有斬獲 可能贏得西方更多軍火援助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎13日綜合外電報導）烏克蘭軍隊一週來的行動，展現他們能在戰場上擊敗俄軍，可能因此獲得西方國家更多的軍事援助，也動搖了某些歐洲人士力促烏克蘭作出讓步的立場。

路透社指出，在德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）10日抵達基輔訪問僅數小時之前，烏克蘭軍隊在庫皮揚斯克（Kupiansk）市政大樓升起了藍黃二色國旗。這座位於哈爾科夫（Kharkiv）以東的城市是主要鐵路交匯點，可為烏克蘭東北部的俄軍提供補給，如今因俄軍前線潰敗，烏軍不費一兵一彈就將其拿下。

到了當天傍晚，俄方宣布棄守這個地區主要根據地伊久姆（Izium），等於承認已遭遇數月來最嚴重的挫敗。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）可向到訪的貝爾伯克傳達一項訊息，即俄軍可被擊敗，但烏克蘭此刻需要更多協助。

外界如今對這個論點已較難置之不理，一名北歐國家外交官告訴記者，「只要打贏了，要別人提供軍事援助就比較容易。我的直覺是，烏軍的斬獲正助長一種理解，即各國運交的軍備已奏效，我們有可能結束戰事」。

支持烏克蘭最力的波羅的海3國長久以來主張增加對烏軍援，如今表示，烏軍一週來的成功正說明各國現在應加強援烏。

立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）昨天推文說：「懷疑烏克蘭實力的人應該道歉，烏克守護了我們大家，現在是我們表達深刻謝意的時候了。」

藍斯柏吉斯呼籲西方國家送交烏克蘭大批先進軍備，由陸軍戰術飛彈到戰車不等。

有些人甚至察覺出德國有行動跡象，而烏克蘭一向指控德國因為仰仗俄羅斯能源過冬而對援烏過度謹慎。烏克蘭希望取得德國現代化的主戰戰車。（譯者：張佑之/核稿：楊明暐）1110913