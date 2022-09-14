加州州長推墮胎權服務網站 力抗保守勢力

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（中央社記者周世惠舊金山13日專電）正當共和黨試圖限制全美墮胎權之際，加州州長紐松（Gavin Newsom）今天宣布一個新的網站服務，意在幫助加州和外州的人找到人工流產手術的合法管道。

Abortion.ca.gov網站讓使用者可以搜尋最鄰近的人工流產手術服務，同時提供墮胎權、不同類型人工流產手術的知識，以及如何付費等訊息。

這個網站上的資源不僅適用加州人，對於墮胎權受到限制的德州、田納西州和阿拉巴馬州等外州州民，若想到加州尋求服務，一樣能獲得相關資源。

紐松在新聞稿上指出：「人工流產手術在加州是合法、安全和可取得的服務，不管你是否住在加州，我們為你撐腰。」

加州是民主黨執政州，支持女性墮胎權益。紐松提到，正當共和黨州持續削減基本公民權、試圖阻止人們在網路取得相關資訊，或跨州尋求照護時，加州的態度是歡迎與繼續奮戰保護墮胎權。

目前這個網站有英文和西語服務，根據加州政府辦公室表示，未來也將有多語翻譯，相關服務並承諾使用者的資訊不會被存檔或追蹤。

墮胎選擇權的議題今年在美國引起軒然大波。聯邦最高法院6月時扭轉了長達50年的墮胎權，保守派大法官以6比3多數優勢，推翻指標性「羅訴韋德案」中所認定的墮胎權受憲法保障，並認定密西西比州「禁止懷孕滿15週後墮胎」的州法合憲，因此觸動了美國多個州完全或部分墮胎手術禁令。

高院的決定讓力倡自由權的人感到憤怒、甚至走上街頭抗議。紐松以加州州長身分帶頭捍衛墮胎權，力挺加州及外州想要享有生育自主權的女性。

包括加州、俄勒岡州和華盛頓州州長聯合發布「多州承諾」（multi-state commitment），共同維護墮胎權的機會與資源，並阻止其他州對來到美國西海岸尋求人工流產手術的人施予懲罰。

加州並推出一項新法律，取消人工流產手術的自付額，明年起有健康保險的人皆可享免費墮胎服務。今年州政府的預算包含2億美元的額外經費將用於生殖保健照護。

今年11月，加州選民在期中選舉投票時，將對「是否修改州法以正式保障墮胎權」進行投票，雖然加州的法律早已對墮胎的隱私權有所保障，這項投票被解讀為把墮胎權明文涵蓋其中。（編輯：林憬屏）1110914