泰國大麻合法化 在野黨要求重新列為管制毒品

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（中央社記者呂欣憓曼谷15日專電）泰國政府在今年6月讓大麻合法化，但相關法令配套未上路。泰國國會眾議院昨天將大麻配套法案從院會討論議程中刪除，幾個主要在野黨議員要求政府先重新將大麻列為管制毒品。

今年6月9日泰國成為東南亞首個大麻合法化的國家，政府將大麻從毒品管制名單中移除，想在自家種植大麻的民眾不需事先取得許可，也沒有數量限制，但必須到食品藥物管理局（FDA）設置的網站或手機應用程式上登記。

儘管大麻從毒品管制名單中除名，立法進度卻沒有趕上大麻合法化的腳步。政府宣布政策後強調大麻只能用在醫療用途不能用於娛樂，但相關法令配套未經國會通過，形成了法律空窗期，也導致亂象叢生。

公共衛生部近日把大麻法草案（Cannabis and Hemp bill）送進國會，但國會眾議院昨天以198票對136票將草案從院會討論議程中刪除。

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曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在野黨之一的民主黨（The Democrat）檢視了草案內容，認為漏洞太多，因此要求公共衛生部重新將大麻列為管制毒品，確保大麻真正使用在醫療用途而非娛樂用途，這樣之後修改的配套法案內容才能符合最新的狀況。

鮮新聞（Khaosod）報導指出，另外兩個國會主要反對黨包括為泰黨（Pheu Thai）和前進黨（Move Forward）也主張公共衛生部要重新把大麻列為管制毒品。（編輯：黃自強）1110915