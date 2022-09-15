墨西哥擬將街頭駐軍延至2028 引發公安軍事化疑慮

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（中央社墨西哥市14日綜合外電報導）墨西哥國會眾議院今天表決通過，軍隊駐守街頭的期限將從2024年延後到2028年，引發公共安全軍事化的疑慮。這項議案近日將送交參議院表決。

路透社報導，墨西哥國會眾議院今天表決通過，軍隊將持續駐守街頭直到2028年，引起人們對於總統將公共安全軍事化的疑慮。

繼上週參議院同意讓軍方控制國家衛隊（National Guard）後，這已是本月以來軍方權力第2度獲得提升。國家衛隊成立於2019年，是用來壓制墨國日漸升高犯罪率、確保邊界安全的軍事化警察部隊。

這項新的軍事部署議案在眾議院表決時，以335票同意、152票反對，同意將軍隊駐守街頭的期限從2024年延長至2028年。

眾議院表決此議案之前，墨國全國各地頻傳販毒集團暴力事件。上個月在中部的瓜納華托州（Guanajuato）和哈里斯科州（Jalisco），在一夜動亂中共有超過20家便利商店遭縱火。

然而，反對黨議員羅梅洛（Jorge Romero）是批評者之一，他認為這是出於政治動機，「民警不符合執政黨的 利益，公共安全軍事化才是」。

墨國總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）2018年競選時，曾允諾將軍隊調回軍營，隨後又表示他改變心意，理由是打擊組織犯罪。

聯合國（United Nations）在內的各種機構都認為，在墨西哥提升軍方的權力，可能引發更多侵犯人權的行為，無異是公共安全一大退步。

未來幾天，這項議案將送交參議院進行表決，執政黨國家復興運動黨（MORENA）及其盟友擁有通過議案所需的席次。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1110915