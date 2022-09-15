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蒲亭會晤習近平稱堅守一中 譴責美國在台海挑釁

2022/9/15 21:30
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（中央社撒馬罕15日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天與中國國家主席習近平見面，蒲亭強調堅守「一個中國」原則，並且譴責美國及盟邦「在台灣海峽挑釁」。

路透社報導，這是習近平於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後首度出訪，他在烏茲別克城巿撒馬罕（Samarkand）會見蒲亭（Vladimir Putin），兩人將在此出席上海合作組織峰會。

在台灣議題上，蒲亭明確地支持中國。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪問台灣後，中國對台灣周邊進行封鎖式的軍演。台灣政府堅決反對中國的主權主張。

蒲亭說：「我們打算堅守『一個中國』原則。我們譴責美國及其附庸國家在台灣海峽的挑釁行徑。」

這是俄羅斯於2月底侵略烏克蘭後，兩人首度面對面會晤，蒲亭稱許習近平在烏克蘭戰爭的立場，還說能夠理解北京對這場衝突有「疑慮和憂心」。

中國一直沒有就出兵烏克蘭一事譴責俄羅斯，也沒有用「侵略」相稱，如此作法符合以「特別軍事行動」稱這場戰爭的克里姆林宮立場。

蒲亭說：「在烏克蘭危機方面，我們對於中國朋友的平衡立場給予高度評價。我們理解你們對此事的疑慮和憂心。在今天會議中，我們當然會就我方立場作出解釋。」

法新社報導，蒲亭也對美國「建立單極世界的企圖」嚴辭批評。

他說：「建立單極世界的企圖最近來到一種絕對醜陋的形式，這完全不可接受。」

蒲亭與習近平今天面對面坐著，包括雙方代表團在內，現場大約20多人中，似乎只有他們兩人沒有戴口罩。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1110915

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