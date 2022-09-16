國際原子能總署決議 促俄撤離扎波羅熱核電廠

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（中央社維也納15日綜合外電報導）數名參與閉門會議的外交官透露，35國共組的聯合國核能監督團體國際原子能總署（IAEA）理事會今天通過決議，要求俄羅斯停止占領烏克蘭境內的札波羅熱核電廠。

路透社報導，這是俄國入侵克蘭後，國際原子能總署理事會通過的第2項決議，兩者的內容非常相似，但3月提出第一項決議時，俄羅斯軍隊還沒掌控札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電廠。

兩項決議均由加拿大和波蘭代表烏克蘭提出，因烏克蘭並非理事會成員，這個國際原子能總署的決策機關每年都會舉行1次以上的會議。

外交官表示，決議內容指出，理事會要求俄國「立即停止所有反抗行動，無論是在札波羅熱核電廠或烏克蘭其他核能設施」，投票有26票支持、2票反對和7票棄權。反對票是由俄國和中國投下；埃及、南非、塞內加爾、蒲隆地、越南、印度和巴基斯坦棄權。

決議內容也提到，理事會「譴責俄羅斯持續對烏克蘭核能設施的暴力行為，同時譴責目前仍在札波羅熱核電廠的俄軍和俄羅斯國營核子企業（Rosatom）人員。」

決議內容提到，俄羅斯占領核電廠大幅增加核災發生的風險。烏克蘭工作人員正持續在這樣危險的場域營運核電廠。（譯者：張茗喧/核稿：徐睿承）1110916