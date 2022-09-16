吉爾吉斯與塔吉克衝突致3死 互控動用重型武器

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（中央社吉爾吉斯首都比許凱克16日綜合外電報導）中亞國家吉爾吉斯和塔吉克今天互相指控對方在逐漸升級的邊界衝突中動用戰車、迫擊砲等重型武器；雙方交火兩天以來，已造成至少3人喪命、27人受傷。

路透社報導，吉爾吉斯的邊境衛隊表示，塔吉克軍隊今早在雙方爭奪的山區邊界，再度朝著數座吉爾吉斯前哨站開火，塔吉克方面動用了戰車、裝甲運兵車和迫擊砲。

塔吉克則指控吉爾吉斯軍隊在同一個地區以「重型武器」砲轟一座前哨站和7座村莊。這個有爭議的地區以極其複雜的政治和種族版圖而聞名，自去年以來就不時爆發衝突，幾乎演變成戰爭。

塔吉克境內的伊斯法拉市（Isfara）當局表示，有一名平民喪命、3人受傷。

吉爾吉斯方面則通報，南部的巴特肯地區（Batken）昨晚有18人受傷；巴特肯地區與塔吉克北部的索格特省（Sughd）接壤，且包圍著塔吉克的飛地「沃魯赫」（Vorukh）地區，也就是兩國近期衝突的熱點。

吉爾吉斯政府表示，兩國外交部長就此展開討論，但邊境衛隊說，兩項停火協議都已破滅。

吉爾吉斯邊境守衛說，兩國邊境地區的行政首長準備在邊界關口會面，再次試圖終結衝突。

此外，吉爾吉斯國家安全部門表示，總統賈帕洛夫（Sadyr Japarov）正與塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）商談，雙方交火已經趨緩。

兩國總統也都參加了在烏茲別克舉辦的區域安全峰會，並於昨天晚宴上與其他國家領袖一起合影。

吉爾吉斯與塔吉克都曾是蘇聯加盟共和國，雙方在劃分不清的邊界上經常爆發衝突，通常很快就會降溫，不過去年幾乎引發全面戰爭。

這兩國境內都有俄羅斯軍事基地，也都與俄國維持密切關係；俄國本週呼籲兩國停止敵對行為。（譯者：曾依璇/核稿：戴雅真）1110916