國際淨灘日 菲律賓為首都馬尼拉灣進行大掃除

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（中央社馬尼拉17日綜合外電報導）今天是「國際淨灘日」（International Coastal Cleanup Day），在菲律賓，數以百計志工在首都飽受污染之害的馬尼拉灣沿岸參加大規模清理活動。

路透社報導，志工和政府工作人員，包括數百名海岸防衛隊隊員，在馬尼拉灣收集撿拾被沖上岸的小袋子、橡膠拖鞋和其他不可生物分解的（non-biodegradable）廢棄物。馬尼拉灣是一個面向南海的60公里半封閉河口。

18歲大學生羅培茲（Kendrick Lopez）在清理活動中告訴路透社：「這一舉措有助於改善我們馬尼拉灣沿海地區，讓我們的觀光客和訪客能看到這個海灣的美麗。」

馬尼拉灣沿岸水域以其田園詩一般的日落景色聞名，卻被附近住宅區和港口的油污、油脂和垃圾嚴重污染。

由7600多個島嶼組成的菲律賓擁有豐富的海洋資源，海岸線總長近3萬6300公里。

不過據牛津大學線上科學出版品「數據看世界」（Our World In Data）2022年4月的一份報告稱，在對海洋排放塑膠垃圾方面，菲律賓是全球最大的污染者，占世界總量約1/3。

批評人士稱，菲律賓規範固體廢棄物的法律不夠完善且執行不力，使政府和社區難以應付污染危機。

「國際淨灘日」定於每年9月第3個週六舉行，目的是為增進人們瞭解和認識世界各地海岸線正受到日益嚴重的垃圾問題影響。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110917.