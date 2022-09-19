年輕女子未戴好頭巾被捕後死亡 伊朗民憤抗議

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（中央社杜拜18日綜合外電報導）伊朗發生一名年輕女子疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕後打死事件，消息一出引發民憤，今天持續出現抗議活動，這名女子的姓名成為推特波斯語版熱門主題標籤之一。

路透社和「衛報」（The Guardian）等媒體報導，22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）13日在伊朗首都德黑蘭被捕後陷入昏迷，3天後去世。此事引起公眾對伊朗女權的關注。

有其他消息稱她當時因沒戴好頭巾而被捕，也有一說是她沒戴「適當的頭巾」，甚至還有媒體稱她未戴頭巾。

半島電視台（Al Jazeera）網站16日曾報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）下令內政部長對此案展開調查。

社群媒體上流傳她疑似被打死的說法，但警方否認，並說她與其他被拘留的女性一起等待時生病。

艾米尼的父親今天告訴支持改革的新聞網站Emtedad：「當局先前說我女兒患有慢性疾病。我否認這種說法，因為我女兒身體很好，沒有健康問題。」

根據網路影片，德黑蘭大學（University of Tehran）周圍今天有數以百計抗議群眾聚集，高喊「女性、生命、自由」。路透社目前無法證實影片真偽。

此外，艾米尼的姓名成為推特（Twitter）波斯語版熱門主題標籤之一，截至今天下午用戶提及次數達到163萬次。

艾米尼來自伊朗的庫德區，當地在昨天也有相關抗議活動，包括在她家鄉薩蓋茲（Saqez）的葬禮上。

伊朗的庫德族人口約有800萬到1000萬人。伊朗革命衛隊數十年來鎮壓庫德族地區動盪，強硬的司法人員已判處許多維權人士長期監禁或死刑。

警方鎮壓薩蓋茲的示威活動，庫德人權團體Hengaw表示，已知有33人在過程中受傷。路透社目前也無法獨立證實上述人數。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）1110919