巴基斯坦洪災傳染病增9死 累計318死

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（中央社喀拉蚩20日綜合外電報導）巴基斯坦政府數據顯示，洪災傳染病和水媒傳染病今天新增至少9死，累計相關死亡人數達318人。巴基斯坦洪患受災人數高達3300萬人。

路透社報導，巴基斯坦洪水奪走了1559條人命，其中包括551名兒童和318名婦女。緊急救災當局表示，這個數字不包括疾病死亡人數。

隨著洪水慢慢消退，災區開始爆發瘧疾、登革熱、下痢和皮膚病等傳染病，主要在南部的信德省（Sindh）。 官員表示，各地區洪水消退時間在2到6個月不等。

信德省政府今天在報告中表示，昨天9人死於腸胃炎、急性痢疾和疑似瘧疾等疾病。自7月1日以來，死於染病人數已達318人。

報告表示，截至昨天為止，有7萬2000多人在災區臨時設立的醫院接受治療。

報告還表示，7月1日起已有270多萬人在這些醫療設施接受治療。

巴基斯坦今年破紀錄的雨季降雨和北部冰河融化引發的洪災對境內近3300萬人造成衝擊，沖走住宅、作物、橋梁、道路和牲畜，災害損失預估達300億美元。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1110920