華盛頓成立專門團隊 監督晶片法鉅額補貼

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國拜登政府今天任命一個高階顧問團隊，負責監督「晶片法」（CHIPS Act）的資金使用狀況。上月完成立法的晶片法將為美國半導體製造和研究挹注高達527億美元的政府補貼。

路透社報導，商務部首席經濟學家查特吉（Aaron "Ronnie" Chatterji）將擔任國家經濟會議（National Economic Council）CHIPS執行委員會的白宮協調人，並負責管理依據晶片法案行政命令所設立的CHIPS執行指導委員會（CHIPS Implementation Steering Council）。

8月，美國國會同意投入527億美元（約新台幣1兆6500億元）用於半導體製造和研究，並為投資晶片廠提供估計規模達240億美元的稅收減免。

國家經濟會議主席狄斯（Brian Deese）表示，查特吉將「協助協調執行關鍵優先事項的統一方法，並確保我們的保護和監督措施到位，用負責的方式來花費納稅人的金錢」。

在商務部，財政部官員施密特（Michael Schmidt）將出任CHIPS計畫辦公室主任。施密特此前曾擔任紐約州稅務和財政局局長。

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）說，晶片法監督團隊將由約50人組成，「這些專家在政府、產業和研發領域擁有數十年經驗，且特別強調貫徹和執行大型計畫的能力」。

針對政府提供390億美元，用於補助半導體晶片產業建設新廠及擴大現有產能，商務部希望於明年2月開始接受業者的補助申請。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1110920