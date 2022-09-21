美再將3中國電信公司列入國安威脅黑名單

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國聯邦傳播委員會（FCC）今天將中國國營「太平洋網路」（Pacific Networks）、其全資子公司「信通」（ComNet）以及中國聯合通信公司（China Unicom）列入國家安全威脅黑名單。

這是依據2019年一項保護美國電信網路的法律。

根據這項法律，美國聯邦傳播委員會將不得審查或核發被列入FCC「受規範設備或服務清單」（Covered Equipment or Services List）公司新的設備許可證。

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去年3月，FCC依據這項法律，認定5家中國企業對美國國安構成威脅。這5家公司是華為技術有限公司、中興通訊、海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司與浙江大華技術股份有限公司。

FCC今年3月以「安全威脅」為由，吊銷「太平洋網路」與「信通」提供美國電信服務的電信牌照。美國先前已吊銷中國電信集團（China Telecom）與中國聯合通信公司牌照。（譯者：陳政一）1110921