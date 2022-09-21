烏東分離地區辦入俄公投 澤倫斯基：立場不變

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（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭4個俄羅斯占領地區的親俄領導人計劃在未來幾天舉行入俄公投，招致美國、法國、德國、歐盟等西方勢力的譴責。烏國總統澤倫斯基感謝西方盟國支持外，強調立場絕不改變。

綜合路透和法新社報導，在一場似為事先協調好的行動中，多名烏國親俄人士宣布盧甘斯克州（Lugansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）以及札波羅熱州（Zaporizhzhia）將於本月23至27日舉行入俄公投。這4州約占烏克蘭領土的15%，相當於匈牙利國土面積。

俄羅斯2014年以來即占領烏東頓巴斯地區（Donbas）一部分地區，現更認定構成頓巴斯地區的盧甘斯克和頓內茨克為獨立國家。烏克蘭和西方各國則視所有遭俄國部隊掌握的烏國地區為非法占領。

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，華府「明確」否定任何此類公投，說「這樣的公投為公然侮辱主權與領土完整原則」，並說美方絕不會承認俄羅斯在兼併烏國領土上的主張。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也表示，歐盟和歐盟成員國不會承認公投結果，如果當地執意舉行公投，歐盟將考慮對俄採取更多行動。

另外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）都以「拙劣模仿」來形容這些計劃中的公投；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）則稱這些公投是「騙局」。

對於西方盟友的力挺，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日例行談話中說：「我要感謝所有烏克蘭的友人和夥伴，排山倒海並堅定譴責俄國在組織更多假公投的意圖。」

他說：「我們的立場不會因為這些噪音或其他任何宣布而改變。我們會團結下去，捍衛烏克蘭，收復失土，不展現任何的軟弱。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在聯合國回答媒體提問時也說：「俄羅斯想做什麼都請便。這改變不了任何事實。」

他後來推文補充道：「烏克蘭有權收復失土，且無論俄羅斯怎麼說，烏克蘭都會繼續解放更多領土。」

烏東4區的入俄公投行動是走2014年俄國以公投之名兼併克里米亞半島的老路。2014年公投結果並未受到烏克蘭和西方各國的承認。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1110921