以色列土耳其關係解凍 雙方領袖14年來首碰面

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以色列總理拉皮德（右）的辦公室表示，拉皮德與土耳其總統艾爾段（左）20日在紐約聯合國大會場邊會面。（圖取自facebook.com/YairLapid）

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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）以色列總理拉皮德的辦公室表示，拉皮德與土耳其總統艾爾段今天在紐約聯合國大會場邊會面，這是自2008年以來，雙方領袖首度面對面會談。

路透社報導，以色列與土耳其長期因巴勒斯坦議題而不睦，但近月開始升溫，雙方合作的關鍵領域包括能源。兩國預期很快會互派新大使。

拉皮德（Yair Lapid）的辦公室表示，除了討論能源議題之外，拉皮德也為雙方情報分享向艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）致謝，並表達希望艾爾段協助送回被巴勒斯坦伊斯蘭武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）關押的以色列公民。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，向來庇護哈瑪斯分子。哈瑪斯控制著加薩地區，被多數西方國家認定為恐怖組織。這一層關係常常成為土耳其與以色列重新建立關係的癥結。

2010年，以色列軍方突襲一艘試圖突破海上封鎖並運送援助物資到加薩地區的土耳其船艦，造成10名土耳其人喪命，兩國關係迅速惡化。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1110921