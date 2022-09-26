直升機墜毀6人喪命 巴基斯坦1個月內第2起

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（中央社巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德26日綜合外電報導）巴基斯坦軍方今天表示，一架直升機墜毀在該國西南部，造成6名軍人喪命，這是該國1個月內出現第2起有人員喪生的直升機意外事故。

法新社報導，這架直升機墜毀在巴基斯坦俾路支省（Balochistan）與阿富汗、伊朗接壤的小城鎮柯斯特（Khost）。

巴基斯坦軍方在聲明中說：「昨晚有一架在執行飛行任務的直升機墜毀，包括（擔任駕駛的）兩名陸軍少校在內的6人，在這次失事中殉職。」

目前無法取得墜機的原因或失事直升機型號的進一步細節。這次直升機墜毀的地點，並非最近遭洪水襲擊的區域。

8月初的時候，包括1名高階指揮官在內的6名巴基斯坦軍人，在俾路支省進行洪災救援任務時，因直升機墜毀而喪命。

今年，因為季風帶來的猛烈降雨，在巴基斯坦導致毀滅性的洪水，尤其是在信德省（Sindh）和俾路支省最為嚴重。

目前已有超過1600人因洪災喪命，其中重災區俾路支省就有323人送命。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1110926